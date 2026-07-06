Tak Grzegorz Skawiński wyglądał w czasach O.N.A. Dziś jest jedną z ikon polskiej muzyki

Tak zaczynał Grzegorz Skawiński. U jego boku od lat stoi ten sam przyjaciel

Grzegorz Skawiński, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich gitarzystów, urodził się 6 lipca 1954 roku w Mławie. To właśnie tam, w licealnych ławach, poznał Waldemara Tkaczyka, z którym jego muzyczna droga miała związać się na dekady. Wspólnie założyli amatorski zespół Kameleon, odnosząc pierwsze sukcesy na Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Siedlcach. Profesjonalna kariera Skawińskiego rozpoczęła się w 1974 roku, kiedy dołączył do formacji Horoskop. Prawdziwym przełomem okazał się jednak rok 1975, gdy muzyk zasilił szeregi grupy Akcenty, założonej przez Sławomira Łosowskiego. Już rok później zespół ten przekształcił się w legendarne Kombi.

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Od Kombi przez mroczne O.N.A. Te zespoły zna każdy Polak

Przez lata Grzegorz Skawiński był twarzą i gitarą zespołu Kombi, z którym stworzył niezliczone przeboje. W 1992 roku zdecydował się jednak opuścić formację. Wraz z Waldemarem Tkaczykiem powołał do życia rockową grupę Skawalker, która była zapowiedzią ostrzejszego, bardziej drapieżnego grania. Prawdziwa rewolucja nadeszła w 1994 roku, gdy do zespołu dołączyła charyzmatyczna wokalistka Agnieszka Chylińska, a nazwa została zmieniona na O.N.A. Zespół ten zdefiniował polską scenę rockową lat 90., jednak w 2003 roku zakończył działalność z powodu „rozbieżnych wizji artystycznych”. Jeszcze w tym samym roku Skawiński, Tkaczyk i Jan Pluta powrócili na scenę z nowym projektem, który do dziś święci triumfy - zespołem Kombii.

Wirtuoz gitary z charakterystycznym wizerunkiem. To za to pokochali go fani

Grzegorz Skawiński jest ceniony przede wszystkim za swój niezwykły talent gitarowy. Jego solówki i riffy stały się znakiem rozpoznawczym wielu przebojów. Swoje umiejętności prezentował nie tylko w zespołach, ale również w karierze solowej, wydając albumy takie jak "Skawiński" czy "Me & My Guitar". Jego styl gry i kompozycje zyskały uznanie całej branży, czego dowodem są liczne współprace z artystami takimi jak Vader, Acid Drinkers, Liroy czy Tede. Fani pokochali go także za sceniczną charyzmę i charakterystyczny wizerunek, który zmieniał się wraz z kolejnymi etapami kariery – od rockowego brzmienia Kombi po mocniejsze, gitarowe oblicze w czasach O.N.A.

Niewiarygodna metamorfoza Grzegorza Skawińskiego. Dziś trudno go rozpoznać

Przemiana wizerunkowa Grzegorza Skawińskiego robi wrażenie. W latach 80. i 90. muzyk był wierny rockowemu stylowi. Jego wizerunek z czasów O.N.A. stał się wręcz ikoniczny. Po reaktywacji zespołu pod szyldem Kombii artysta zaskoczył wszystkich radykalną zmianą. Dziś jego znakiem rozpoznawczym jest ogolona głowa i ciemne okulary, z którymi niemal się nie rozstaje. Ta metamorfoza sprawiła, że dla wielu fanów z młodszego pokolenia jego dawny wygląd, uwieczniony na archiwalnych zdjęciach, jest ogromnym zaskoczeniem.

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Tajemniczy i konsekwentny. Co wiadomo o jego życiu prywatnym?

Mimo ogromnej popularności Grzegorz Skawiński konsekwentnie chroni swoją prywatność. Na co dzień mieszka w Gdańsku i rzadko opowiada o sprawach osobistych. Wiadomo, że jest bezdzietny i ma dwoje starszego rodzeństwa - przyrodnią siostrę Barbarę i brata Zbigniewa. Artysta w przeszłości odrzucił propozycje udziału w popularnych programach rozrywkowych, takich jak "Taniec z gwiazdami", co tylko potwierdza jego niechęć do bycia celebrytą. Jego życie skupione jest wokół pasji - muzyki i sztuki, a nie medialnego zgiełku.

Nie tylko muzyka. Oto czym dziś zajmuje się lider Kombii

Choć Grzegorz Skawiński nieustannie koncertuje z zespołem Kombii, jego działalność artystyczna wykracza daleko poza scenę muzyczną. W 2013 roku otworzył w Gdańsku profesjonalne studio nagraniowe Maska. Prawdziwą pasją, którą rozwija od lat, jest jednak malarstwo. Jego prace były prezentowane publicznie na wystawach, m.in. „Niepodległość trójkątów” w 2021 roku oraz „Gdy słowa nie wystarczą” w 2025 roku. W tym samym roku jego wkład w polską kulturę został doceniony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.