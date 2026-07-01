Trasa inspiracją do płyty. U2 - 5 faktów o albumie “Zooropa” | Jak dziś rockuje?

Gdy pod koniec lat 80. zespół U2 wydał album, zatytułowany Rattle and Hum, wszyscy spisali, bądź co bądź, młodą formację na straty. Projekt otrzymał mieszane recenzje, wskazywano nawet, iż jest on zbędny. Formacja nawet nie kryła swojego urażenia i zaszyła się w Berlinie, by tam, przy osobie Briana Eno szukać dla siebie nowej ścieżki. Ta ukazała się światu w 1991 roku pod postacią przełomowego, innego, zaskakującego, bezczelnego Achtung Baby. U2 znów wrócili na szczyty, a w ramach promocji krążka wyruszyli w światową trasę koncertową. "Zoo TV Tour" pomyślana została jako monumentalny spektakl, dotyczący roli mediów w życiu człowieka, zwracający uwagę na ich negatywny aspekt. Koncepcja trasy została zainspirowana różnymi programami telewizyjnymi, relacjami z wojny w Zatoce Perskiej, znieczulającym wpływem środków masowego przekazu i audycjami radiowymi, tzw."morning zoo". Nic więc dziwnego, że sama w sobie okazała się być źródłem inspiracji.

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Czy uda się powtórzyć sukces?

Trasa rozpoczęła się w 1992, a pod koniec roku zespół udał się na półroczną przerwę przed jej kolejną odnogą. Formacja nie zamierzała spędzić tego czasu bezczynnie - niemal natychmiast zaczęła w Dublinie prace nad kolejnym krążkiem. Formacja chciała udowodnić - i sobie, i innym - że jest w stanie dość szybko stworzyć nowy materiał, którym chciano zachęcić do dalszego udziału w serii koncertów. Choć rzeczywiście nagrania przebiegały ekspresowo, to i tak nie udało się ich ukończyć przed majem, a więc powrotem na scenę. Zaczęto więc wykorzystywać tzw. odrzuty z Achtung Baby, a zespół krążył między różnymi miastami, a Dublinem, by dokończyć prace.

Album został zatytułowany Zooropa i ukazał się 5 lipca 1993 roku - zyskał bardzo dobre recenzje i uplasowała się w pierwszej dziesiątce w 26. krajach. Wydawnictwo promowały trzy single: Numb, Lemon i Stay (Faraway, So Close!), tekstowo pociągnął on temat wpływu mediów i technologii na współczesny świat, muzycznie eksplorował brzmienie rocka alternatywnego, muzyki elektronicznej i tanecznej. Choć do dziś postrzega się Zooropę jako jedno z najbardziej ambitnych dzień U2, to zespół ma co do płyty dość mieszane odczucia.

Ciekawostki o albumie

Jakie ciekawostki kryją się za tym albumem? Sprawdź je w galerii: