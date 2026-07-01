PRO8L3M odświeża hit Kazika na Męskie Granie 2026. Chodzi o kultowy numer!

Definicja współczesnego twórcy i granice artystycznej niezależności to tematy, które już ponad trzydzieści lat temu w utworze „Artyści” brutalnie podsumował lider Kultu. Obecnie duet PRO8L3M nie pozostawia w tej kwestii najmniejszych złudzeń, a Oskar w swoich zwrotkach celnie punktuje dzisiejsze realia, w których twórca staje się produktem goniącym za algorytmami i wizerunkiem. Z kolei Steez z powodzeniem przekształca oryginalny gitarowy motyw w surowy, rapowy podkład, nadając tej gorzkiej historii nowoczesny wymiar.

Kazik Staszewski: ojciec chciał, żebym się nie urodził | Mellina

Utworowi „Czy Ty to widzisz” towarzyszy wyrazisty, czarno-biały klip. Cyrkowe umiejętności mieszają się w nim z archiwalnymi kadrami, a największym zaskoczeniem jest widok zachwycającej Grażyny Szapołowskiej w trakcie tatuowania. Za kamerą stanęła Tala Dołgowska, artystka łącząca świat dokumentu, reklamy i sztuki. Zdjęcia to zasługa Michała Dymka, operatora znanego z pracy przy nominowanej do Oscara „Dziewczynie z igłą” oraz „Prawdziwym bólu”.

Inicjatywa PRO8L3M GRA KAZIKA stanowi część formatu Męskie Granie Przestawia. Piątkowe wieczory na trasie będą zamykane występami warszawskiego duetu oraz zespołu KULT. Sięganie po klasyki rodzimej sceny i ostre diagnozowanie społeczeństwa to znak rozpoznawczy Oskara i Steeza, a sam Kazik już w 1991 roku przy płycie „Spalam się” czerpał z rapu, tworząc fundamenty pod polski hip-hop. Wspólny projekt nie jest więc tylko prostym łączeniem gatunków, lecz logiczną kontynuacją artystycznych poszukiwań i szacunkiem do historii muzyki.

Po udanym odświeżeniu utworu „Tata dilera” przyszedł czas na „Czy Ty to widzisz”. Zespół całkowicie dekonstruuje oryginał, odcinając się od prostego samplowania. Rockowa dynamika ustępuje miejsca elektronicznym syntezatorom Steeza, a teksty Oskara redefiniują i aktualizują przemyślenia Staszewskiego. Finałowy rezultat można ocenić w sieci, a sprawdzian na żywo nastąpi podczas tegorocznej trasy Męskiego Grania 2026.

Kazik Staszewski z zespołu Kult króluje w mediach społecznościowych