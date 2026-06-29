Męskie Granie 2026 ruszyło w Żywcu. Znamy pełną listę utworów tegorocznej Orkiestry - niemal same rockowe klasyki!

Pora wakacyjnego odpoczynku wreszcie nadeszła, a zakończenie roku szkolnego zbiegło się z wielkim muzycznym świętem. W piątek 26 czerwca oficjalnie wystartowała tegoroczna odsłona festiwalu Męskie Granie. Co ciekawe, inaczej niż w minionych latach, kultowa trasa nie miała swojego wielkiego finału w Żywcu, lecz właśnie w tym mieście zainaugurowała cały koncertowy sezon.

Piątkowy wieczór przyniósł słuchaczom premierową odsłonę specjalnego formatu o nazwie „Męskie Granie Przestawia”. Na scenie królował projekt „PRO8L3M gra KAZIKA”, w którym znany hip-hopowy duet wziął na warsztat klasyczne kompozycje Kazika Staszewskiego, prezentując je w zupełnie nowych, autorskich aranżacjach. Na tę interpretację błyskawicznie odpowiedział zespół KULT, grając fenomenalny koncert wypełniony swoimi największymi, ponadczasowymi przebojami.

Igor Herbut - Koncert MUZO - Jasny

Orkiestra Męskiego Grania 2026. Jakie piosenki śpiewają Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino?

Zwieńczeniem drugiego dnia żywieckiego weekendu był tradycyjny, finałowy występ Orkiestry Męskiego Grania. W tegorocznej edycji flagowy zespół tworzą Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino. Trójka artystów promowała wydarzenie hymnem „Nareszcie”, jednak zaledwie kilkanaście dni po premierze muzycy zrobili ogromną niespodziankę swoim słuchaczom. Pierwszy raz w długoletniej historii całej trasy niespodziewanie wydano drugi oficjalny singiel, „Tańczę”.

Repertuar koncertowy nowej Orkiestry obfituje w wielkie przeboje polskiej sceny, co potwierdzają dane zebrane przez portal setlist.fm. Wśród odświeżonych utworów bezsprzecznie króluje rodzimy rock, a ze sceny wybrzmiały takie hity jak „Urke” formacji Wilki oraz „Tańcz głupia, tańcz” grupy Lady Pank. Koncertujący artyści sięgnęli również po „Ale wkoło jest wesoło” zespołu Perfect, wielki przebój „Kocham Cię, Kochanie Moje” Maanamu, a także niezapomniany „Sen” wokalistki Edyty Bartosiewicz. Setlistę uzupełniły mocne piosenki, takie jak „Kiedy powiem sobie dość” grupy O.N.A., słynne „Telefony” Republiki oraz „Jak malowany ptak” legendarnego zespołu Dżem.

Pełna setlista koncertu Orkiestry Męskiego Grania 2026. Te hity porywają festiwalowe tłumy

Utwór „Słodkiego, miłego życia” z repertuaru grupy Kombi Kompozycja „Urke” formacji Wilki Piosenka „Tańcz głupia, tańcz” zespołu Lady Pank Przebój „Kocham Cię, Kochanie moje” grupy Maanam Klasyk „Ale wkoło jest wesoło” formacji Perfect Hit „Tyle słońca w całym mieście” piosenkarki Anny Jantar Piosenka „Mój Przyjacielu” wokalisty Krzysztofa Krawczyka Utwór „Sen” artystki Edyty Bartosiewicz Mocne „Kiedy powiem sobie dość” zespołu O.N.A. Taneczny „Nasz Disneyland” grupy Papa Dance Kultowe „Telefony” formacji Republika Kompozycja „Jak malowany ptak” legendy polskiego bluesa, Dżemu Festiwalowy singiel „Tańczę” Tegoroczny hymn „Nareszcie”

Fani oceniają koncert Męskiego Grania w Żywcu. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino zachwycili

W oficjalnych mediach społecznościowych festiwalu błyskawicznie zaroiło się od opinii internautów pod nagraniami dokumentującymi pierwsze występy artystów. W zamieszczonych komentarzach zdecydowanie przeważają głosy pełne zachwytu nad sceniczną formą wokalistów, ich wyjątkową energią oraz znakomicie dobranym koncertowym repertuarem.

Trasa koncertowa Męskie Granie 2026. W jakich miastach zagrają jeszcze artyści?

Poznań, gdzie koncerty odbędą się 10 i 11 lipca na terenie Parku Cytadela

Gdańsk, który ugości festiwal 17 i 18 lipca na obiekcie Polsat Plus Arena

Wrocław, w którym muzyka zabrzmi 31 lipca i 1 sierpnia na słynnych Polach Marsowych

Kraków, planujący muzyczne wydarzenia 7 i 8 sierpnia w Muzeum Lotnictwa

Warszawa, gdzie wielki finał zaplanowano na 21 i 22 sierpnia na Lotnisku Bemowo

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