Jan Borysewicz niespodziewanie pojawił się na Wimbledonie na meczu Igi Świątek! Gitarzysta od dawna jest fanem tenisa

Iga Świątek z pierwszym zwycięstwem na Wimbledonie. Kiedy kolejny mecz?

Kiedy w Ameryce Północnej trwa piłkarski Mundial, w Europie fani sportu żyją innym wielkim wydarzeniem. Rozpoczął się oficjalny turniej wielkoszlemowy Wimbledon, który potrwa do 12 lipca, przyciągając przed ekrany i na trybuny miliony sympatyków tenisa.

W zawodach startuje broniąca tytułu w grze pojedynczej kobiet Iga Świątek. Polska mistrzyni rozegrała swoje pierwsze spotkanie we wtorek, 30 czerwca. Jej rywalką była Taylor Townsend. Choć starcie okazało się wymagające, to raszynianka triumfowała, pokonując Amerykankę 6:1, 2:6, 6:3. Następną przeciwniczką Świątek będzie Karolina Pliskova z Czech. Ten mecz zaplanowano na 2 lipca, jednak dokładna godzina nie jest jeszcze znana.

Jan Borysewicz: Muzyka znów jest nudna. Czekam, aż ktoś zaskoczy świat | Mellina

Lider Lady Pank na meczu Igi Świątek. Jan Borysewicz w doborowym towarzystwie

Widzowie śledzący inauguracyjny pojedynek Igi Świątek w Londynie, zwracali uwagę nie tylko na wydarzenia na korcie, ale i na osoby zasiadające na widowni. Wypatrywano zwłaszcza znanych twarzy, co przyniosło ciekawe rezultaty.

Wśród kibiców dostrzeżono legendę polskiej sceny rockowej i lidera Lady Pank, Jana Borysewicza. Uważnym obserwatorom nie umknęło, że muzyk zajął miejsce w prestiżowej lokalizacji – niedaleko loży królewskiej. To właśnie z tego sektora mecz oglądali najbliżsi Igi, w tym jej ojciec Tomasz Świątek oraz członkowie sztabu. Artysta znalazł się tuż za zespołem wspierającym polską mistrzynię.

Jan Borysewicz kibicem Igi Świątek. Pasja do tenisa i wpływ na koncerty

Nie jest tajemnicą, że Borysewicz to zdeklarowany miłośnik tenisa. Od lat z zaangażowaniem kibicuje polskiej zawodniczce, co ma nawet wpływ na jego muzyczną aktywność. Podczas występu na warszawskim Torwarze w 2023 roku, niedługo po triumfie Świątek w Roland Garros, lider Lady Pank z uśmiechem przyznał, że od jej wyników tego dnia zależał dobór utworów na koncerty.

Czego słucha Iga Świątek? To prawdziwe rockowe hymny: