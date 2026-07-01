Siostra Cliffa Burtona (Metallica) zbiera środki na "operację ratującą życie". Po sieci krąży zbiórka

Cliff Burton dołączył do Metalliki w 1982 roku i pozostał w jej składzie przez kolejne zaledwie cztery lata. Basista, który zagrał na trzech pierwszych płytach grupy: Kill 'Em All (1983), Ride the Lightning (1984) oraz Master of Puppets (1986), zginął tragicznie w wypadku autokaru koncertowego. Do zdarzenia doszło na terenie Szwecji 27 września 1986 roku podczas europejskiej odnogi trasy, na której zespół promował swój trzeci krążek.

Dziedzictwo Cliffa Burtona w Metallice pozostaje po dziś dzień nieocenione. Choć był członkiem formacji niezwykle krótko, miał kolosalny wpływ na kształtowanie się jej brzmienia w samych początkach funkcjonowania. Ta wciąż dba o pamięć o Burtonie, robi to od samego początku w połączeniu z rodziną po basiście. Niestety, teraz okazuje się, że jeden z jej członków sam potrzebuje pomocy.

Metallica - 5 ciekawostek o albumie "Master of Puppets" | Jak dziś rockuje?

Siostra Cliffa Burtona potrzebuje wsparcia finansowego na operację

W serwisie GoFoundMe pojawiła się zbiórka, która głosi, że niejaka Connie Burton potrzebuje wsparcia. Chodzi tu o jedyną siostrę Cliffa Burtona. Zgodnie z opisem zbiórki, kobieta zbiera środki na operację ratującą życie. Okazuje się, że ta zmaga się z poważną próchnicą, która dotarła od zębów aż do zatok i rozprzestrzenia się dalej. Lekarze mają zwracać uwagę, że może to się okazać być zagrożeniem dla jej życia. W związku z tym potrzebna jest pilna operacja, aby uratować siostrze Cliffa Burtona życie. Jak wynika ze zbiórki, konieczne jest 15 tysięcy dolarów, z których zebrano na ten moment nieco ponad 5 tysięcy.

W dalszym opisie zbiórki napisano nieco więcej o samej Connie. Ta ma żyć obecnie jako nawrócona chrześcijanka i starać się funkcjonować, pomimo faktu, iż została wydziedziczona przez własną rodzinę. Na ten moment Metallica w żaden sposób nie odniosła się do sytuacji siostry Cliffa Burtona.

Wspieramy Connie, aby mogła przejść operację, której potrzebuje, aby przeżyć. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone bezpośrednio na jej leczenie, dając jej szansę na wyzdrowienie i kontynuowanie pracy tu na ziemi. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie Connie. Jest naprawdę wdzięczna za każdy akt dobroci i wierzy, że z Waszą pomocą możliwy jest kolejny cud - brzmi fragment opisu zbiórki.

Oto 5 najlepszych utworów Metalliki, nagranych z udziałem basisty: