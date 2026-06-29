Prof. Grzegorz Motyka w “Mellinie” w Esce ROCK!

Gościem najnowszej Melliny jest Prof. Grzegorz Motyka - historyk, specjalista ds. historii i relacji stosunków polsko-ukraińskich.Pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię „Bohaterów UPA” jednej z elitarnych jednostek wojskowych w swym kraju. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki — negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz resort dyplomacji.

Prof. Grzegorz Motyka zwraca uwagę, że Ukraina świadomie zagrała kartą UPA nie spodziewając się jednak tak potężnej reakcji ze strony Polski. Przypomina, że gdyby nie reakcja Polaków w 2022 roku, gdyby nie nasze czołgi, Ukraina by padła. Trzeba jednak pamiętać, że mordercy z UPA stanowili margines ukraińskiej społeczności. O faktach i mitach nt. UPA i o kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich w najnowszym odcinku.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.