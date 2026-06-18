W czym tkwi sekret długowieczności The Rolling Stones? Ronnie Wood zna odpowiedź!
The Rolling Stones to bez dwóch zdań jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki rockowej. Brytyjska formacja powstała w 1962 roku i cały czas jest obecna na rynku. W ciągu sześciu dekad działalności grupa wydała ponad dwadzieścia albumów. Z kolei na początku lipca 2026 ukaże się kolejny, Foreign Tongues.
W przeciwieństwie do wielu innych grup, Stonesi nigdy się nie rozpadli. Jaki jest więc sekret długowieczności tego zespołu? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć gitarzysta Ronnie Wood.
Nie rozmawiamy ze sobą przez telefon co pięć minut. Kiedy nie jesteśmy w trasie, utrzymujemy kontakt, po prostu, żeby trzymać się razem, ale nie spoufalamy się za bardzo – działamy w wierze i prawdzie. Wierzymy w naszą muzykę i zawsze mamy nadzieję, że ludzie będą przychodzić na nasze koncerty, co rzeczywiście się dzieje – powiedział, w wywiadzie dla The Daily Telegraph, Wood, który dołączył do składu The Rolling Stones w 1975 roku.
Wspomniana wiara w muzykę opłaciła się chociażby przy okazji albumu Hackney Diamonds (2023), który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno ze strony krytyków muzycznych, jak i samych fanów. Dotarł na szczyt listy w rodzimej Wielkiej Brytanii oraz do trzeciego miejsca w Stanach Zjednoczonych. Ponadto zespół otrzymał, dzięki tej płycie nagrodę Grammy w trakcie ceremonii, która odbyła się w lutym 2025.
Nowy album The Rolling Stones nadchodzi wielkimi krokami
Na nadchodzącym wydawnictwie grupy znajdzie się 14 utworów. Muzycy zaprezentowali już dwa single promujące całość: In the Stars oraz Rough and Twisted. Płyta, która ukaże się dokładnie 10 lipca, została nagrana w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios. Zespół ponownie połączyli siły z producentem Andrew Wattem, który odpowiadał za Hackney Diamonds.
Warto wspomnieć, że na albumie usłyszymy także perkusistę Charliego Wattsa. Jego wkład został zarejestrowany podczas jednej z ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią muzyka w 2021.