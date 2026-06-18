W czym tkwi sekret długowieczności The Rolling Stones? Ronnie Wood zna odpowiedź!

The Rolling Stones to bez dwóch zdań jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki rockowej. Brytyjska formacja powstała w 1962 roku i cały czas jest obecna na rynku. W ciągu sześciu dekad działalności grupa wydała ponad dwadzieścia albumów. Z kolei na początku lipca 2026 ukaże się kolejny, Foreign Tongues.

W przeciwieństwie do wielu innych grup, Stonesi nigdy się nie rozpadli. Jaki jest więc sekret długowieczności tego zespołu? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć gitarzysta Ronnie Wood.

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Nie rozmawiamy ze sobą przez telefon co pięć minut. Kiedy nie jesteśmy w trasie, utrzymujemy kontakt, po prostu, żeby trzymać się razem, ale nie spoufalamy się za bardzo – działamy w wierze i prawdzie. Wierzymy w naszą muzykę i zawsze mamy nadzieję, że ludzie będą przychodzić na nasze koncerty, co rzeczywiście się dzieje – powiedział, w wywiadzie dla The Daily Telegraph, Wood, który dołączył do składu The Rolling Stones w 1975 roku.

Wspomniana wiara w muzykę opłaciła się chociażby przy okazji albumu Hackney Diamonds (2023), który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno ze strony krytyków muzycznych, jak i samych fanów. Dotarł na szczyt listy w rodzimej Wielkiej Brytanii oraz do trzeciego miejsca w Stanach Zjednoczonych. Ponadto zespół otrzymał, dzięki tej płycie nagrodę Grammy w trakcie ceremonii, która odbyła się w lutym 2025.

Nowy album The Rolling Stones nadchodzi wielkimi krokami

Na nadchodzącym wydawnictwie grupy znajdzie się 14 utworów. Muzycy zaprezentowali już dwa single promujące całość: In the Stars oraz Rough and Twisted. Płyta, która ukaże się dokładnie 10 lipca, została nagrana w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios. Zespół ponownie połączyli siły z producentem Andrew Wattem, który odpowiadał za Hackney Diamonds.

Warto wspomnieć, że na albumie usłyszymy także perkusistę Charliego Wattsa. Jego wkład został zarejestrowany podczas jednej z ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią muzyka w 2021.

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