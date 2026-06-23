Czy pamiętasz, jak skończyło się "Ranczo"? Rozwiąż quiz wiedzy z ostatniego odcinka serialu

Gdy 5 marca 2006 roku na antenie Telewizji Polskiej wyemitowany został pierwszy odcinek serialu Ranczo, szybko stało się jasne, że mamy do czynienia z produkcją, która idealnie wpasowuje się w gusta Polek i Polaków. Projekt doczekał się do 2009 roku czterech sezonów i filmu pełnometrażowego, Ranczo Wilkowyje. Emisja serialu została przerwana i wznowiona dwa lata później i trwała nieprzerwanie do 2016 roku.
Ostatni, dokładnie 130 odcinek, Rancza miał swoją premierę 27 listopada 2016 roku i był z wielu względów tym, który na zawsze, złotymi zgłoskami, zapisał się w historii polskiej telewizji. Finałowy epizod już kultowej na tym etapie produkcji pozamykał wszystkie wątki, dał kilka przełomów oraz, co ciekawe, był równocześnie świątecznym jej odcinkiem!
Pamiętasz ostatni odcinek "Rancza"? Sprawdź to w quizie!
Ostatni, sto trzydziesty odcinek serialu Ranczo został zatytułowany Cuda, cuda ogłaszają, a jego akcja rozgrywała się w Wilkowyjach w okresie około świątecznym, aż w końcu jego kulminacyjne wydarzenia zaszły w samą Wigilię. Epizod cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a do jego oglądania zasiadła widownia, licząca ponad sześć milionów widzów i widzek! Pamiętasz fabułę ostatniego odcinka Rancza?