Czy pamiętasz, jak skończyło się "Ranczo"? Rozwiąż quiz wiedzy z ostatniego odcinka serialu

Gdy 5 marca 2006 roku na antenie Telewizji Polskiej wyemitowany został pierwszy odcinek serialu Ranczo, szybko stało się jasne, że mamy do czynienia z produkcją, która idealnie wpasowuje się w gusta Polek i Polaków. Projekt doczekał się do 2009 roku czterech sezonów i filmu pełnometrażowego, Ranczo Wilkowyje. Emisja serialu została przerwana i wznowiona dwa lata później i trwała nieprzerwanie do 2016 roku.

Ostatni, dokładnie 130 odcinek, Rancza miał swoją premierę 27 listopada 2016 roku i był z wielu względów tym, który na zawsze, złotymi zgłoskami, zapisał się w historii polskiej telewizji. Finałowy epizod już kultowej na tym etapie produkcji pozamykał wszystkie wątki, dał kilka przełomów oraz, co ciekawe, był równocześnie świątecznym jej odcinkiem!

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Ostatni, sto trzydziesty odcinek serialu Ranczo został zatytułowany Cuda, cuda ogłaszają, a jego akcja rozgrywała się w Wilkowyjach w okresie około świątecznym, aż w końcu jego kulminacyjne wydarzenia zaszły w samą Wigilię. Epizod cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a do jego oglądania zasiadła widownia, licząca ponad sześć milionów widzów i widzek! Pamiętasz fabułę ostatniego odcinka Rancza?

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Pamiętasz ostatni odcinek serialu “Ranczo”? Sprawdź się w quizie Pytanie 1 z 10 Co takiego miało mieć miejsce w Wigilję w świecie mieszkańców Wilkowyj? Wybory prezydenckie Wybory na wójta Wybory parlamentarne Następne pytanie