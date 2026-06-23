Manowar na pierwszych w historii koncertach arenowych w Polsce w 2027 roku! Gdzie i kiedy zagra zespół? [BILETY]

Polsko, przygotuj się! Manowar przywożą swoją monumentalną trasę KINGS OF METAL FIGHTING THE WORLD TOUR 2027 na dwie historyczne areny, gdzie zespół po raz pierwszy w swojej historii wystąpi w halach widowiskowo-sportowych w Łodzi i Krakowie.

To wyjątkowe wydarzenie da fanom możliwość usłyszenia w całości dwóch najbardziej cenionych albumów w historii heavy metalu.

Podczas poszczególnych koncertów publiczność będzie mogła doświadczyć pełnego wykonania albumu Kings Of Metal lub pełnego wykonania Fighting The World, a także innych legendarnych metalowych hymnów. Całości towarzyszyć będzie zupełnie nowa, immersyjna produkcja sceniczna, stworzona specjalnie z myślą o skali i znaczeniu tych kultowych wydawnictw.

Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock

Manowar na dwóch koncertach arenowych w Polsce [DATY, MIASTA]

Łódź — 26 stycznia 2027 (wtorek)

Miasto wykute w ogniu, żelazie i niezłomnej woli ludzi, którzy nigdy się nie poddali. Ta niezwykła wytrwałość sprawia, że Łódź jest idealnym miejscem na definitywne wykonanie albumu Kings Of Metal.

Kraków — 27 stycznia 2027 (środa)

Dawna królewska stolica Polski i jej duchowe serce, gdzie według legendy bohater pokonał smoka i zbudował swoje królestwo nad jego jamą. Bogate dziedzictwo legend stanowi majestatyczne tło dla potęgi albumu Fighting The World.

Nasza Armia Nieśmiertelnych w Polsce posiada niezniszczalnego ducha wojownika, który płonie wiecznym ogniem heavy metalu. Na nasze pierwsze koncerty w Łodzi i Krakowie przygotowujemy widowisko, którego echo będzie rozbrzmiewać przez wieki” — powiedział Joey DeMaio. Staniemy ramię w ramię z naszymi Nieśmiertelnymi i uwolnimy stalową nawałnicę, której Polska nigdy nie zapomni.

BILETY na dwa koncerty Manowar w Polsce

MANOWAR oferują również ograniczoną liczbę pakietów Ultimate Experience dla fanów, którzy pragną przeżyć najbardziej ekskluzywne i osobiste koncertowe doświadczenie.

Do Army Of Immortals można dołączyć na stronie MANOWAR. Członkostwo jest bezpłatne i zapewnia dostęp do ekskluzywnych materiałów, wcześniejszych informacji, przedsprzedaży gadżetów oraz 10% rabatu powitalnego w oficjalnym sklepie zespołu.

BILETY już dostępne w sprzedaży: Łódź i Kraków. Przedział cenowy: 249-659 PLN.

O zespole

W 1980 roku MANOWAR wkroczyli na scenę metalową i zmienili życie milionów ludzi. Od tamtej pory wyznaczają standardy gatunku, tworząc hymny dla tych, którzy cenią lojalność, uczciwość i honor.

Przez ponad cztery dekady MANOWAR pozostają wierni swoim przekonaniom, pokonując wszelkie przeszkody dzięki niezłomnemu duchowi. Są prawdziwymi Królami Metalu, a ich Army Of Immortals jednoczy fanów na całym świecie wokół wspólnych wartości i miłości do prawdziwego metalu.

Na swoim koncie mają liczne złote i platynowe wyróżnienia, ponad 40 światowych tras koncertowych oraz miliony oddanych fanów, dla których MANOWAR to nie tylko muzyka, lecz sposób na życie.