Cała historia tzw. trylogii zabużańskiej rozpoczyna się w połowie lat 60., gdy Andrzej Mularczyk, uznany polski scenarzysta, wpadł na pomysł napisania scenariusza, w którym mowa bohaterów przypominałaby nieokreśloną gwarę kresową. Ostatecznie cały projekt ujrzał światło dzienne w Polsce we wrześniu 1967 roku pod tytułem Sami Swoi, a historia dwóch zwaśnionych rodów, Karguli i Pawlaków, utrzymana jednak w prześmiewczej, komediowej konwencji, okazała się być ogromnym sukcesem. Ten powtórzyła produkcja z 1974 roku, czyli rozdział drugi losów rodów, Nie ma mocnych, tak samo jak zwieńczający całą trylogię film Kochaj albo rzuć, który miał swoją premierę w rodzimych kinach w czerwcu 1977 roku i którego spora część akcji dzieje się na terenie Stanów Zjednoczonych. Przez lata trylogia zabużańska pokryła się niemal legendą, a ta powróciła w 2024 roku, gdy Andrzej Mularczyk i Artur Żmijewski w roli reżysera, przedstawili korzenie konfliktu w produkcji Sami Swoi. Początek.

"Sami swoi. Początek". Całkiem nowi Kargul i Pawlak! W obsadzie wyczekiwanego filmu cała plejada gwiazd!

To idealna okazja na to, by przypomnieć sobie najsłynniejsze wypowiedzi głównych bohaterów, czyli Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula - czy wiesz, który z nich wygłosił te słynne cytaty? Sprawdź swoją wiedzę w poniższym quizie!