Quiz. Dokończ cytaty z filmu Vinci Juliusza Machulskiego

Ponad dwie dekady temu, w 2004 roku, na ekrany kin trafił Vinci w reżyserii Juliusza Machulskiego. Ta komedia kryminalna, w której główne role zagrali: Robert Więckiewicz i Borys Szyc, okazała się ogromnym sukcesem.

Nie da się ukryć, że produkcja zachwyca błyskotliwym humorem, a także zaskakującą fabułą. Mimo upływu lat, kultowe dzieło wciąż jest chętnie oglądane i nic nie traci ze swojej popularności.

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Przypomnijmy, że film opowiada historię brawurowej kradzieży Damy z gronostajem, obrazu autorstwa Leonarda da Vinci. Takie zadanie otrzymał Cuma (czyli Więckiewicz), który wychodzi z więzienia. Ma mu w tym pomóc Julian (czyli Szyc), jego przyjaciel. Jest tylko jeden mały problem: kiedy Cuma odsiaduje wyrok, Julian zostaje... policjantem. Całą sprawę usiłuje natomiast rozwiązać komisarz Łukasz Wilk, którego zagrał Marcin Dorociński.

W filmie Vinci zachwyca, rzecz jasna, gra aktorska. Nie brakuje tu także kultowych cytatów, które przeszły nawet i do mowy potocznej.

W związku z tym postanowiliśmy stworzyć quiz, który polega na dokończeniu podanych cytatów z produkcji Machulskiego. Całość składa się z dziesięciu pytań. Fani z pewnością bez problemu poradzą sobie z tym zadaniem i zdobędą maksymalną liczbę punktów. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

Rozwiąż nasz quiz: