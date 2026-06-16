Muzycy Deep Purple nie zamierzają odchodzić na emeryturę. "Bądźmy sobą i zobaczmy, czy uda nam się uszczęśliwić publiczność"

Kiedy w 2017 roku brytyjska formacja Deep Purple ogłosiła trasę pod szyldem The Long Goodbye Tour, wielu fanów było przekonanych, że to definitywny koniec pewnej epoki (potrwała ona do 2019). Okazuje się jednak, że legendarna grupa nie zamierza w najbliższym czasie zwalniać.

Niebawem przecież na rynku ukaże się 24. studyjne wydawnictwo sygnowane przez Deep Purple. Wiadomo już, że album będzie zatytułowany Splat!, a jego premierę wyznaczono na 3 lipca (całość ukaże się nakładem wytwórni earMusic). Muzycy po raz kolejny połączyli siły z producentem Bobem Ezrinem. Nowy materiał ma być najcięższym wydawnictwem grupy od wielu lat.

W związku z promocją nadchodzącego krążka, klawiszowiec Don Airey udzielił bardzo ciekawego wywiadu stacji radiowej Total Rock. Pojawił się w nim m.in. wątek wspomnianego przejścia na emeryturę.

Ian Gillan postanowił wskazać najważniejszy hardrockowy zespół w historii. "Bez nich nie byłoby heavy metalu" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zagraliśmy pożegnalną trasę koncertową w 2017 i po jej zakończeniu Ian Paice powiedział: "Dzięki Bogu to koniec. Możemy znowu być normalnym zespołem". I takim właśnie zespołem jesteśmy od tamtej pory – po prostu nagrajmy kolejną płytę, ruszmy w trasę, róbmy swoje bez zbędnego rozgłosu. Bądźmy sobą i zobaczmy, czy uda nam się uszczęśliwić publiczność. Szybko się zorientujemy, jeśli tak nie będzie – wyznał Airey.

Przypomnijmy, że na nadchodzącym albumie Deep Purple znajdzie się 13 premierowych utworów, w tym udostępnione wcześniej Arrogant Boy oraz Diablo. – Muzycy postawili na sprawdzone metody pracy i nagrywali utwory wspólnie w studiu. – To, w jakim miejscu jesteśmy teraz z obecnym wcieleniem Deep Purple, przypomina bardzo współczesną wersję Deep Purple z lat siedemdziesiątych – powiedział, cytowany w informacji prasowej, wokalista Ian Gillan. – Muszę przyznać, że ten materiał jest spójny z takimi utworami, jak "Highway Star", "Smoke on the Water" czy "Lazy". Mamy tę samą dynamikę, balans i frajdę z muzyki, jaką tworzyliśmy w latach 1969–1973.

Muzycy Deep Purple powrócą do Polski w 2026!

W 2026 roku muzycy Deep Purple będą sporo koncertowali. I to po całym świecie. Jesienią zjawią się m.in. w Polsce. Zespół potwierdził, że 8 października 2026 zaprezentuje się w łódzkiej Atlas Arenie. Jako support zagra natomiast formacja Jayler z Wielkiej Brytanii.

Oto najlepsze utwory w dorobku Deep Purple według użytkowników "Rate Your Music":