Krzysztof "Grabaż" Grabowski w “Mellinie” w Esce ROCK!

Gościem najnowszej Melliny jest Krzysztof Grabowski ps. „Grabaż”.

Lider zespołów Strachy na Lachy i Pidżama Porno, z wykształcenia historyk. Na pytanie jak mu się nie myli, w którym zespole aktualnie gra, Grabaż twierdzi, że za wszystkim stoi nakrycie głowy.

Muzyk opowiada w "Mellinie", że sukces przepłacił depresją. Za piosenkę Dzień dobry kocham cię obrywało mu się od ekspertów, a on sam zalicza ten utwór do największych sukcesów komercyjnych. Grabaż opowiada o swojej miłości do Lecha Poznań i o tym, jak "kocioł czarownic" odpowiedział mu transparentem. Gość "Melliny" odniósł się też do aktualnej historii - opowiedział o tym, że jego rodzina musiała uciekać przez UPA.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.