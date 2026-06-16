Rock na Bagnie 2026 zbliża się wielkimi krokami. Szesnasta edycja odbędzie się na początku lipca. Kto zagra?

Rock na Bagnie 2026 zbliża się wielkimi krokami. Kto zagra w tym roku?

Już 3 lipca 2026 roku rozpocznie się szesnasta edycja dwudniowego festiwalu Rock na Bagnie, który odbędzie się w Goniądzu na Podlasiu. To impreza organizowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Jednak warto być w Goniądzu już dzień wcześniej, gdyż 2 lipca ruszają pierwsze okołofestiwalowe atrakcje w ramach inicjatywy "Rock na Bagnie na styku kultur".

Jak co roku organizatorzy zapowiedzieli bardzo atrakcyjne koncerty na scenie głównej usytuowanej tuż przy brzegu jednej z najdzikszych rzek w kraju, jaką jest Biebrza.

Grabowski z Dezertera: Punkowcy stawali się skinami. To była bolesna przemiana | Mellina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W tym roku na scenie zobaczymy m.in. Hugh Cornwella, założyciela i wieloletniego gitarzystę oraz wokalistę The Stranglers, z którymi wylansował sporo przebojów, Buzzcocks, jeden z pierwszych punkowych zespołów w Wielkiej Brytanii czy The Toy Dolls, mistrzów melodyjnego wesołego punk rocka.

Zestaw polskich wykonawców wygląda również imponująco. Dezerter będzie świętował 45-lecie istnienia, Darek "Maleo" Malejonek zagra przekrojowy koncert z okazji 40 lat pracy scenicznej, Tzn-Xenna swoim koncertem przypomni nam, że powstali 45 lat temu, One Million Bulgarians, którzy powstali 40 lat temu też zagra koncert jubileuszowy połączony z setem zespołu Red Star z Jarocina '86. To nie wszystko. Przypomną się nam też niedawno reaktywowane Strajk oraz Świat Czarownic.

Oprócz sceny głównej będzie też działała mała scena "Rock na Bagnie na styku kultur". W parku, położonym w samym centrum Goniądza w dniach 2-4 lipca zobaczymy m.in. Szarą Masę, Echo Dna czy Warkot. Tuż obok małej sceny odbędzie się również jarmark lokalnych podlaskich smakołyków.

Rock na Bagnie to nie tylko koncerty. To również jedyna w Polsce konferencja naukowa zorganizowana na rockowym festiwalu - "Festiwalowe historie Polski" To już trzecia odsłona, na której oprócz wykładów grupy naukowców sprowadzonych do Goniądza przez prof. Waldemara Kuligowskiego, posłuchamy też opowieści legend polskiej sceny: Zbigniewa Krzywańskiego z Republiki, Piotra Zajdela z Cold War oraz Macieja "Magury" Góralskiego, muzyka kultowego Kryzysu.

W festiwalowym kinie planowane jest wyświetlenie filmu o festiwalu Rock na Bagnie "Muzyka z Bagien", oraz spotkanie z twórcami tego obrazu: Łukaszem Kauganem i Radosławem Kuleszewiczem.

Warto na sam koniec przypomnieć, że przedsprzedaż karnetów trwa do 28 czerwca. Więcej informacji o festiwalu można znaleźć na stronie www.rocknabagnie.pl lub na fanpage'u festiwalu na Facebooku.

Oto najlepsze rockowe albumy z lat 90. według sztucznej inteligencji [TOP10]: