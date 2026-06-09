Lost Generation 2026: najważniejsze informacje. Sprawdź czasówkę koncertów

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-09 14:50

Wielkimi krokami nadchodzi wydarzenie w sam raz dla wielbicieli tego, co działo się w gitarowym świecie na przełomie lat 90. i 2000.! Na jedyny w swoim rodzaju pokaz do polski nadciągają ikony brzmienia tego czasu: The Offspring, Paoa Roach i The Rasmus! Sprawdź najważniejsze informacje!

Papa Roach

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Autor: Materiały prasowe - Bryson Roatch/ Materiały prasowe

Już od września ubiegłego roku było wiadomo, że jeden z polskich organizatorów koncertów, Knock Out Productions, szykuje się do dużego ogłoszenia. Od samego początku było wiadomo, że będzie to informacja, która z pewnością trafi w gusta wielbicieli zwłaszcza tego, co zadziało się w rockowym świecie na przełomie lat 90. i 2000. 

Na wieści przyszło nam wszystkim poczekać do poniedziałku 22 września do godziny 12:00. Dokładnie w południe tego dnia ogłoszono,że w przyszłym roku szykuje się koncert, który będzie jak spełnienie marzeń dla wszystkich, których lata młodości przypadły właśnie na okres rozkwitu brzmienia punk rocka i nu metalu!

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The Offspring, Papa Roach i The Rasmus na wspólnym koncercie w Polsce w 2026 roku!

Okazuje się, że już 16 czerwca 2026 roku w krakowskiej TAURON Arenie odbędzie się jedyne w swoim rodzaju wydarzenie pod hasłem "Lost Generation Festival". To w jego ramach na jednej scenie staną formacje, które z pewnością idealnie kojarzą się właśnie z muzyką przełomu kat 90. i 2000.: The Offspring, Papa Roach i The Rasmus! Wiemy już, jak prezentuje się cały skład wydarzenia. Poniżej line-up:

  • The Offspring
  • Papa Roach
  • The Rasmus
  • Hollywood Undead
  • Lagwagon

Jak zapowiada organizator, imprezie towarzyszyć będzie szereg atrakcji, od których serce zabije szybciej tym, co pamiętają koniec lat 90. i początek nowego wieku.

Udostępniona już została także czasówka koncertów. Prezentuje się ona następująco:

  • 16:00 - Drzwi
  • 16:45-17:20 - Lagwagon
  • 17:45-18:30 - Hollywood Undead
  • 18:55-19:45 - The Rasmus
  • 20:15-21:30 - Papa Roach
  • 22:00-23:30 - The Offspring

W sprzedaży wciąż są dostępne bilety na wydarzenie. Znajdziesz je m.in. za pośrednictwem serwisu ebilet.pl.

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