Lost Generation 2026: najważniejsze informacje. Sprawdź czasówkę koncertów

Już od września ubiegłego roku było wiadomo, że jeden z polskich organizatorów koncertów, Knock Out Productions, szykuje się do dużego ogłoszenia. Od samego początku było wiadomo, że będzie to informacja, która z pewnością trafi w gusta wielbicieli zwłaszcza tego, co zadziało się w rockowym świecie na przełomie lat 90. i 2000.

Na wieści przyszło nam wszystkim poczekać do poniedziałku 22 września do godziny 12:00. Dokładnie w południe tego dnia ogłoszono,że w przyszłym roku szykuje się koncert, który będzie jak spełnienie marzeń dla wszystkich, których lata młodości przypadły właśnie na okres rozkwitu brzmienia punk rocka i nu metalu!

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The Offspring, Papa Roach i The Rasmus na wspólnym koncercie w Polsce w 2026 roku!

Okazuje się, że już 16 czerwca 2026 roku w krakowskiej TAURON Arenie odbędzie się jedyne w swoim rodzaju wydarzenie pod hasłem "Lost Generation Festival". To w jego ramach na jednej scenie staną formacje, które z pewnością idealnie kojarzą się właśnie z muzyką przełomu kat 90. i 2000.: The Offspring, Papa Roach i The Rasmus! Wiemy już, jak prezentuje się cały skład wydarzenia. Poniżej line-up:

The Offspring

Papa Roach

The Rasmus

Hollywood Undead

Lagwagon

Jak zapowiada organizator, imprezie towarzyszyć będzie szereg atrakcji, od których serce zabije szybciej tym, co pamiętają koniec lat 90. i początek nowego wieku.

Udostępniona już została także czasówka koncertów. Prezentuje się ona następująco:

16:00 - Drzwi

16:45-17:20 - Lagwagon

17:45-18:30 - Hollywood Undead

18:55-19:45 - The Rasmus

20:15-21:30 - Papa Roach

22:00-23:30 - The Offspring

W sprzedaży wciąż są dostępne bilety na wydarzenie. Znajdziesz je m.in. za pośrednictwem serwisu ebilet.pl.

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