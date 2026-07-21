Dzień, w którym AC/DC zaczęli od nowa. 5 ciekawostek o albumie "Back in Black"

W 1979 roku zespół AC/DC wydał swój szósty album. Krążek Highway to Hell osiągnął ogromny sukces na całym świecie, docierając do 17. miejsca na amerykańskim Billboardzie. Obecnie płyta ta cieszy się statusem drugiej najlepiej sprzedającej się w historii AC/DC, wskazuje się ją także jako jedno z najlepszych hard rockowych wydawnictw wszech czasów. Formacja postanowiła iść za ciosem i praktycznie natychmiast wzięła się za pracę nad następcą. Pierwsze, bardzo wstępne prace, miały miejsce już na początku 1980 roku. Niestety, nikt się nie spodziewał, że po tak dużym sukcesie, przyszłość australijskiej grupy stanie pod znakiem zapytania...

AC/DC - najpopularniejsze numery legendy rocka / Eska ROCK

Czas poważnych zmian

Bon Scott był duszą AC/DC, a jego wyjątkowy, charakterystyczny wokal szybko stał się wizytówką zespołu. Niestety, muzyk miał bardzo duże problemy z używkami, szczególnie nadużywał alkoholu. To właśnie on ostatecznie doprowadził do jego śmierci w wieku zaledwie 33 lat - Bon Scott został znaleziony martwy 19 lutego 1980 roku, jako przyczynę zgonu koroner wskazał "ostre zatrucie alkoholem". Pozostali członkowie zespołu byli w szoku i ogromnym smutku, bracia Young początkowo zastanawiali się, czy AC/DC jest w stanie istnieć bez Bona i działać bez jego głosu. Jednak już na początku marca, po pogrzebie Bona, grupa rozpoczęła poszukiwania nowego wokalisty. Jednym z zaproszonych na przesłuchanie został Brytyjczyk włoskiego pochodzenia, Brian Johnson, były wokalista Geordie. Muzyk dwukrotnie spotkał się z grupą, jednak ta już po pierwszym przesłuchaniu była pewna, że właśnie spotkała kogoś, z kim będzie w stanie wspaniale się uzupełnić. 29 marca Johnson dostał telefon od Malcolma, co tak wspominał on w swojej autobiografii:

-Słuchaj, Brian, tak sobie myśleliśmy... chciałbyś tu wrócić i zacząć pracę nad następnymi numerami? Bardzo podobało nam się to, w jakim kierunku zaczęło zmierzać Back in Black. Nastąpiła długa pauza. Oddaliłem słuchawkę telefonu od ucha i przyjrzałem się jej. Pomyślałem, że może mam halucynacje przez to piwo z The Crowley albo gość robi sobie ze mnie jaja. [...] -Chcesz mi powiedzieć... że jestem w zespole? - Ledwo zdołałem wydusić z siebie te słowa. -No cóż... zaśmiał się delikatnie Malcolm, unikając bezpośredniej odpowiedzi. Podobnie jak ja, bał się sparzenia w razie odmowy. Brian Johnson, Żywot Briana, tł. Jakub Michalski, Wydawnictwo SQN, Kraków 2022.

Sukces, na który nikt nie liczył

Prawidłowa część prac rozpoczęła się w kwietniu na Bahamach w tamtejszym Compass Point Studios. Muzycy przebywali na miejscu do końca maja, a obowiązków producenta ponownie podjął się Robert John "Mutt" Lange. Nastroje były z jednej strony optymistyczne, z drugiej wszyscy, a szczególnie Brian, byli bardzo poddenerwowani. Wokaliście został przypisany obowiązek pisania tekstów pod pokłady, które dostawał od pozostałych, Johnson nieco spinał się z Muttem, który wymagał od niego dosłownie wokalnej perfekcji, co miało duży wpływ na formę artysty. Po okresie nagrań przyszedł czas krótkiego odpoczynku i przygotowania się do okresu promocji.

Album zatytułowany Back in Black ukazał się 25 lipca 1980 roku w Stanach Zjednoczonych, 31 lipca w Wielkiej Brytanii i na terenie Europy, a dopiero 11 sierpnia w Australii. Wydawnictwo zachwyciło fanów i krytyków i osiągnęło kolosalny sukces komercyjny - zadebiutował na pierwszym miejscu na Wyspach i dotarł do czwartej pozycji w USA. Obecnie album cieszy się mianem najlepiej sprzedającego się w karierze AC/DC, ale także jednego z najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki w ogóle. Back in Black promowany był na monumentalnej trasie, która wyniosła formację na sam szczyt rockowego świata.

Ciekawostki o albumie "Back in Black"

Jakie ciekawostki kryja się za tym krążkiem? Sprawdź galerię: