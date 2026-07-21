Na nowym albumie Mastodon zagrał gościnnie jeden z muzyków Black Sabbath. "Wiedzieliśmy, że o nas słyszał"

W połowie lipca 2026 roku zespół Mastodon ujawnił wszystkie informacje dotyczące swojego dziewiątego studyjnego albumu. Premiera Marrow Deep zbliża się wielkimi krokami. Nadchodzące wydawnictwo grupy ukaże się 28 sierpnia nakładem wytwórni Loma Vista Recordings. W oczekiwaniu na premierę muzycy zaprezentowali kolejny singiel, Snakes For Dinner, w którym udziela się Josh Homme, wokalista i gitarzysta Queens of the Stone Age. Jak się okazuje: to nie będzie jedyny gość na Marrow Deep.

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Na wspomnianym krążku usłyszymy także m.in. Randy'ego Blythe'a, wokalistę Lamb of God, czy Joe Duplantiera, lidera Gojiry. Członkowie Mastodon do współpracy zaprosili jeszcze Geezera Butlera. Basista Black Sabbath zagrał bowiem w kompozycji The Vanishing.

Troy Sanders, wokalista i basista Mastodon, w rozmowie z magazynem Bass Player zdradził, jak do tego wszystkiego doszło.

Zagraliśmy na koncercie "Back to the Beginning" [było to specjalne wydarzenie w ramach którego Ozzy Osbourne pożegnał się ze sceną; odbyło się ono w lipcu 2025 na stadionie Villa Park w Birmingham - przyp. red.] i pomyślałem: "Co najgorszego może się stać, jeśli poprosimy Geezera, żeby wystąpił gościnnie na naszej płycie? Może najwyżej odmówić". Wiedzieliśmy, że o nas słyszał, bo wspomniał o Mastodon w swojej autobiografii jako o zespole, którego lubi słuchać. To zwaliło nas z nóg! – powiedział Sanders.

Zespół wysłał Butlerowi kilka wersji roboczych swoich nowych utworów, dając mu przy tym pełną swobodę twórczą.

– Chcieliśmy, żeby poczuł, w jakim kierunku zmierza ten album i sprawdził, czy coś go zainspiruje. W odpowiedzi odesłał nam niesamowite solo na basie, które stało się wstępem do numeru zatytułowanego "The Vanishing". To utwór mocno inspirowany brzmieniem Sabbath. Bez dwóch zdań to najlepszy basowy moment na całej płycie – i mówię to z pełną satysfakcją – dodał muzyk Mastodon.

Cały proces odbył się zdalnie przez menedżerów. Muzycy jeszcze nie mieli okazji spotkać się osobiście. – Mamy nadzieję, że dojdzie do spotkania pod koniec tego roku, kiedy będzie koncertować w Stanach Zjednoczonych, bo akurat będzie w pobliżu w jeden z naszych dni wolnych. Jeśli uda nam się usiąść razem przy jednym stole, to będzie takie idealne domknięcie całej tej historii – podsumował Troy Sanders we wspomnianym wywiadzie.

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