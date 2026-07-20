Guns N' Roses i ich "Appetite for Destruction”. 5 faktów o przełomowym debiucie zespołu

Uznaje się, że zespół Guns N’ Roses powstał dokładnie 4 czerwca 1985 roku, gdy do składu grupy, która powstała na podwalinach kapel Hollywood Rose i LA Guns, dołączyli Steven Adler i Slash. Już dwa dni później kapela wyruszyła w trasę koncertową po największych amerykańskich klubach - występy przyniosły zespołowi dużą popularność i przyciągnęły uwagę wytwórni muzycznych. W marcu 1986 roku Panowie podpisali kontrakt z Geffen Records, a już w grudniu ukazała się EP-ka Live ?!*@ Like a Suicide, która miała podtrzymać zainteresowanie grupą, gdy ta na kilka miesięcy zamknie się w studio, by nagrać pełnoprawny debiut. Po kilku tygodniach prób Guns N’ Roses weszli do Rumbo Recorders, gdzie rozpoczęli pracę nad albumem.
Czas na absolutną destrukcję!
Na producenta materiału wybrano Mike’a Clinka, który miał już na koncie współpracę z takimi grupami jak Triumph i Survivor. Nagrania przybrały bardzo intensywną formę - każdy z muzyków poszukiwał swojego brzmienia, a przodował w tym Slash, który spędzał z Mikem długie godziny w studio, gdzie Panowie pracowali nad solówkami. Równie dużo czasu trzeba było przeznaczyć na wokal - Axl chciał, by wszystko było perfekcyjne, dlatego nagrywał kawałki… linijka po linijce. Prace nad albumem pochłonęły rekordową sumę 370 tysięcy dolarów.
Album ukazał się już miesiąc po zakończeniu nagrań - 21 lipca 1987 roku. Co ciekawe, początkowo media nie zwróciły zbyt dużej uwagi na Appetite for Destruction, z wyjątkiem nielicznych kalifornijskich stacji radiowych - pozostałe nie były zbyt chętne grać piosenki z albumu, tak samo jak MTV nie chciało grać teledysków. Płyta została też zmiażdżona przez amerykańskich krytyków, którzy nazywali zespół podróbką takich grup jak Aerosmith i AC/DC - nieco lepiej Panowie zostali ocenieni w Anglii. Zmieniło się to dopiero, gdy jako drugi singiel z płyty został wydany numer Welcome to the Jungle, a dyrektor Geffen Records po jakimś czasie zdołał przekonać MTV do puszczania promującego go klipu. Uznaje się, że to właśnie wtedy się wszystko zaczęło - krążek błyskawicznie zaczął podbijać listy przebojów, osiągnął ogromny sukces komercyjny, a dziś postrzegany jest jako przełomowy dla muzyki rockowej - regularnie umieszczany jest na zestawieniach płyt wszech czasów.
Co skrywa hard rockowy klasyk?
Za albumem kryje się sporo ciekawostek - w naszej galerii, gdzie znajdziesz pięć najciekawszych na jego temat!