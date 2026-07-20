Guns N' Roses i ich "Appetite for Destruction”. 5 faktów o przełomowym debiucie zespołu

Uznaje się, że zespół Guns N’ Roses powstał dokładnie 4 czerwca 1985 roku, gdy do składu grupy, która powstała na podwalinach kapel Hollywood Rose i LA Guns, dołączyli Steven Adler i Slash. Już dwa dni później kapela wyruszyła w trasę koncertową po największych amerykańskich klubach - występy przyniosły zespołowi dużą popularność i przyciągnęły uwagę wytwórni muzycznych. W marcu 1986 roku Panowie podpisali kontrakt z Geffen Records, a już w grudniu ukazała się EP-ka Live ?!*@ Like a Suicide, która miała podtrzymać zainteresowanie grupą, gdy ta na kilka miesięcy zamknie się w studio, by nagrać pełnoprawny debiut. Po kilku tygodniach prób Guns N’ Roses weszli do Rumbo Recorders, gdzie rozpoczęli pracę nad albumem.

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Czas na absolutną destrukcję!

Na producenta materiału wybrano Mike’a Clinka, który miał już na koncie współpracę z takimi grupami jak Triumph i Survivor. Nagrania przybrały bardzo intensywną formę - każdy z muzyków poszukiwał swojego brzmienia, a przodował w tym Slash, który spędzał z Mikem długie godziny w studio, gdzie Panowie pracowali nad solówkami. Równie dużo czasu trzeba było przeznaczyć na wokal - Axl chciał, by wszystko było perfekcyjne, dlatego nagrywał kawałki… linijka po linijce. Prace nad albumem pochłonęły rekordową sumę 370 tysięcy dolarów.

Album ukazał się już miesiąc po zakończeniu nagrań - 21 lipca 1987 roku. Co ciekawe, początkowo media nie zwróciły zbyt dużej uwagi na Appetite for Destruction, z wyjątkiem nielicznych kalifornijskich stacji radiowych - pozostałe nie były zbyt chętne grać piosenki z albumu, tak samo jak MTV nie chciało grać teledysków. Płyta została też zmiażdżona przez amerykańskich krytyków, którzy nazywali zespół podróbką takich grup jak Aerosmith i AC/DC - nieco lepiej Panowie zostali ocenieni w Anglii. Zmieniło się to dopiero, gdy jako drugi singiel z płyty został wydany numer Welcome to the Jungle, a dyrektor Geffen Records po jakimś czasie zdołał przekonać MTV do puszczania promującego go klipu. Uznaje się, że to właśnie wtedy się wszystko zaczęło - krążek błyskawicznie zaczął podbijać listy przebojów, osiągnął ogromny sukces komercyjny, a dziś postrzegany jest jako przełomowy dla muzyki rockowej - regularnie umieszczany jest na zestawieniach płyt wszech czasów.

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Za albumem kryje się sporo ciekawostek - w naszej galerii, gdzie znajdziesz pięć najciekawszych na jego temat!

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