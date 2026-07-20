Adam "Nergal" Darski za kulisami koncertów System of a Down i Queens of the Stone Age. Muzyk podzielił się fotkami

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-20 11:07

Wciąż nie milkną echa dwóch koncertów, jakie w miniony weekend w Warszawie zagrał zespół System of a Down z gościnnym udziałem formacji Queens of the Stone Age i Acid Bath. Oba pokazy przyciągnęły tłumy, nie każdy jednak miał okazję spotkać się za kulisami z muzykami grup - udało się to jednak Adamowi "Nergalowi" Darskiemu!

Adam Nergal Darski gra na gitarze na scenie w mrocznej stylizacji. O jego wizycie na koncercie przeczytasz na EskaRock.
Autor: Justyna Klorek Behemoth

W polskim rockowo-metalowym świecie wciąż jeszcze dominuje jeden temat - dwóch koncertów, jakie na warszawskim PGE Narodowym dał zespół System of a Down. Formacja już pod koniec czerwca rozpoczęła swoją pierwszą od niemal dekady serię koncertów po Europie, która na szczęście objęła swoim zasięgiem także Polskę. Ikona amerykańskiego metalu, z Acid Bath i Queens of the Stone Age w roli gości specjalnych, dotarła nad Wisłę w połowie lipca, występami z 18 i 19 lipca oficjalnie kończąc zaplanowane na tegoroczne lato tournée po Starym Kontynencie.

Nie da się ukryć - działo się w miniony weekend na warszawskim PGE Narodowym! Oba pokazy przyciągnęły imponujące tłumy. Pierwszego dnia fani i fanki dali z siebie wszystko, śpiewając dla obchodzącego 18 lipca 51. urodziny Darona Malakiana Happy Birthday. Dzień później zaś publika dzielnie zniosła ulewę, która nawiedziła Stolicę właśnie podczas drugiego koncertu System of a Down.

Polscy fani zaśpiewali "Happy Birthday" dla Darona Malakiana z System of a Down!

Nergal z Behemotha spotkał się z muzykami System of a Down i Queens of the Stone Age za kulisami koncertu

Są i tacy szczęśliwcy, którym dane było wziąć udział w koncercie z nieco innego miejsca, niż trybuny czy płyta - mianowicie zza samych kulis! Mowa tu konkretnie o Adamie "Nergalu" Darskim. Lider Behemotha podzielił się za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych fotkami, na których pozuje z Daronem Malakianem oraz Joshem Homme z Queens of the Stone Age. Nergal wrzucił także nagranie, na którym widać go świetnie bawiącego i oglądającego koncert System of a Down dosłownie z dalszej części sceny. Fotki i wideo muzyk opatrzył opisem:

Wszyscy idą na imprezę, żeby się dobrze bawić…! Dzięki Daronowi Malakianowi, QOTSA, Acid Bath, Live Nation Polska, za zaproszenie! To była świetna zabawa i zaszczyt poznać te legendy! - napisał "Nergal" w swoich mediach społecznościowych.

Polecany artykuł:

Ten weekend należał do System of a Down! Dwa koncerty zespołu zapamiętamy na dł…

Queens of the Stone Age to koncertowi giganci. Oto TOP10 kawałków, bez których nie ma występu zespołu!

Queens of the Stone Age
Galeria zdjęć 11