Droga do „Paradise”. Brandon Flowers rusza do Nashville

„Paradise” to utrzymany w klimacie country utwór inspirowany historiami członków rodziny Flowersa, którzy przez lata pracowali w kasynach Las Vegas. Premierze singla towarzyszy koncertowe wykonanie „Paradise (Live From Historic RCA Studio A)”, zarejestrowane w legendarnym studiu RCA Studio A w Nashville – miejscu, w którym powstał również cały album „THRASHER”.

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„THRASHER” będzie pierwszym solowym albumem Brandona Flowersa od ponad dziesięciu lat. Nad materiałem artysta ponownie współpracował z producentami Shawnem Everettem i Jonathanem Rado, zapraszając do nagrań czołowych muzyków związanych z Nashville. Wśród nich znaleźli się m.in. gitarzysta David Rawlings, ceniony pedal steel gitarzysta Bruce Bouton oraz legendarny harmonijkarz Charlie McCoy, którego charakterystyczną grę można usłyszeć na klasycznych albumach Boba Dylana nagranych w Nashville.

Nowy album czerpie inspirację z dzieciństwa Flowersa spędzonego w niewielkim miasteczku Nephi w stanie Utah. To właśnie te wspomnienia stały się punktem wyjścia dla najbardziej osobistych i emocjonalnych tekstów w jego solowym dorobku. Klasyczne amerykańskie brzmienia spotykają się tu z charakterystycznym stylem autora takich przebojów jak „Mr. Brightside”, tworząc spójną i intymną opowieść.

Na „THRASHER” znajdzie się dziesięć utworów, w tym wcześniej zaprezentowany „Paradise”, a także kompozycje „Does It Ever Cross Your Mind?”, „Tiger's Blood”, „Miss America” czy zamykający album „An American Dream”.

Wraz z premierą albumu Brandon Flowers wyruszy w trasę koncertową obejmującą Amerykę Północną, Wielką Brytanię i Irlandię. Seria koncertów rozpocznie się we wrześniu, a w październiku artysta wystąpi m.in. w londyńskim Royal Albert Hall, Manchesterze, Glasgow, Birmingham i Dublinie.