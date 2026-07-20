Jonathan Davis zaśpiewał klasyk Korna z... orkiestrą! Muzyk zaskoczył wizerunkiem

Fani i fanki Korna z jednej strony nie mają na co narzekać - a z drugiej wręcz przeciwnie. Formacja co prawda od lat aktywnie koncertuje, pomimo obietnic jednak nie wydaje nowej muzyki. Brian "Head" Welch już od niemal trzech lat daje do zrozumienia, że grupa aktywnie spędza czas i sporo pracuje w studiu nagraniowym, efektów tego jednak jak nie było, tak wciąż nie ma i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w najbliższym czasie.

Do rozpoczęcia tegorocznej trasy koncertowej zostało formacji jeszcze trochę czasu, nic więc dziwnego, że jej muzycy korzystają z wolniejszych chwil, aby brać udział w innych projektach. Na coś takiego kilka dni temu zdecydował się Jonathan Davis.

Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Jonathan Davis zaśpiewał klasyk Korna w zaskakującej aranżacji

W czwartek 16 lipca odbył się pierwszy z dwóch zaplanowanych koncertów Yoshiki - legendarnego japońskiego perkusisty, pianisty i kompozytora - w Walt Disney Concert Hall. W ramach wydarzenia "Yoshiki Classical 2026 In Los Angeles" muzyk występował u boku orkiestry i już pierwszego dnia do artysty dołączył gość specjalny.

Mowa oczywiście o frontmanie Korna, który wykonał wraz z Yoshiki i orkiestrą zaskakującą wersję kultowego kawałka swojego zespołu, Freak on a Leash! Muzyk zwrócił uwagę nie tylko występem, ale także wizerunkiem, jaki na nim zaprezentował. Jonathan postawił na modową reinterpretację smokingu, w oczy rzuca się także jego fryzura, która nieco różni się od tej, w jakiej wokalista pojawiła się na "klasycznych" koncertach Korna.

Zobacz nagranie wyjątkowej wersji "Freak on a Leash" poniżej:

Korn zagra w tym roku w Polsce!

Przypominamy, że jesienią tego roku zespół Korn wyruszy w kolejną trasę koncertową. Ta obejmie swoim zasięgiem również Polskę - ikona nu metalu zagra w krakowskiej TAURON Arenie 17 listopada! W sprzedaży wciąż są dostępne bilety na wydarzenie.

Sprawdź 5 ciekawostek o albumie "Follow the Leader", z którego pochodzi kawałek "Freak on a Leash":