„Dokąd prowadzi ta chciwość?” – pyta Mike D w singlu „Crypto”

„The New York Times” określił „Thank You”, debiutancki album Mike'a D, jako „przenikliwy, utrzymany w klimacie lo-fi wybuch analogowych syntezatorów i połamanych industrialnych beatów, czerpiący inspirację z dubu oraz dystopijnego nowojorskiego zespołu punkowego Suicide”. „Crypto” stanowi czwarty zwiastun płyty.

Muzyka rockowa lat 90-tych - zagranica. Kultowe krążki z tego okresu

Wcześniejszymi singlami były „Switch Up”, który serwis Glide nazwał „utworem wymykającym się gatunkowym schematom”, „What We Got” – określony przez Okayplayer jako „klasyczny, bombastyczny i kipiący energią”, oraz „True Colors”, który Relix opisał jako „pełną napięcia, refleksyjną ścianę acid rocka napędzaną breakbeatem”.

„Thank You” składa się z trzynastu utworów łączących nowatorskie elektroniczne brzmienia z hipnotyzującymi melodiami. Charakterystyczny głos Mike'a D prowadzi słuchacza przez muzyczny świat, który wymyka się prostym gatunkowym klasyfikacjom.

Mike D i jego koncertowy zespół Mike D 5D – w skład którego wchodzą również jego synowie Skyler i Davis Diamond, a także Eddie Ruscha, Will Graefe i Milo Ruscha – szykują się do trasy po Ameryce Północnej. Zespół, o którym magazyn „Rolling Stone” napisał, że „emanuje punkową energią, która przed laty doprowadziła zespół Mike'a D do sukcesu”, rozpocznie tournée 30 sierpnia wyprzedanym koncertem w Bostonie. Rozpiskę trasy można znaleźć na oficjalnej stronie Mike’a D.