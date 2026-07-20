The Rolling Stones idą jak burza! Muzycy wyrównali historyczny wynik The Beatles

10 lipca 2026 roku na rynku ukazał się Foreign Tongues, nowy album sygnowany przez formację The Rolling Stones. 25. studyjny krążek legendarnej grupy spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony fanów. Z miejsca zadebiutował na samym szczycie zestawienia Official Albums Chart w Wielkiej Brytanii.

Dla Stonesów to już 15. krążek numer jeden w Wielkiej Brytanii. Tym samym ekipa dowodzona przez wokalistę Micka Jaggera zrównała się wynikiem z The Beatles. W klasyfikacji wszech czasów przed nimi znajduje się już tylko Robbie Williams z 16 "jedynkami". Tuż za obiema grupami w klasyfikacji pojawiają się: Taylor Swift (14 albumów) oraz Elvis Presley i Madonna (po 13). Przynajmniej dziesięć triumfów mają także m.in. Michael Jackson, David Bowie czy Bruce Springsteen.

Co ciekawe, Stonesi zgarnęli ten wyjątkowy triumf w historycznym momencie – w 70. rocznicę powstania Official Albums Chart.

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Poniżej publikujemy listę albumów grupy, które osiągnęły pierwsze miejsce w brytyjskim zestawieniu:

Rolling Stones (1964)

Rolling Stones No. 2 (1965)

Aftermath (1966)

Let It Bleed (1969)

Get Yer Ya-Ya's Out!: The Rolling Stones in Concert (1970)

Sticky Fingers (1971)

Exile on Main St. (1972)

Goat’s Head Soup (1973)

Emotional Rescue (1980)

Voodoo Lounge (1994)

Exile on Main Street – 2010 Remaster (2010)

Blue & Lonesome (2016)

Goat’s Head Soup – Deluxe Edition (2020)

Hackney Diamonds (2023)

Foreign Tongues (2026)

It’s just been announced that The Rolling Stones have hit the No.1 spot on the UK album charts with Foreign Tongues - making it their 15th Official Number 1 album! Thank you to everyone for making this happen! 🎉 pic.twitter.com/Bif34zaDfR— The Rolling Stones (@RollingStones) July 17, 2026

Przypomnijmy, że materiał na Foreign Tongues został nagrany w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios. Muzycy The Rolling Stones ponownie połączyli siły z producentem Andrew Wattem, który odpowiadał za poprzedni krążek grupy, czyli Hackney Diamonds. Na płycie pojawili się goście specjalni m.in. Robert Smith z The Cure, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers czy Paul McCartney. Nie można także nie wspomnieć, że na albumie usłyszymy także perkusistę Charliego Wattsa. Jego wkład został zarejestrowany podczas jednej z ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią muzyka w 2021.

Oto ciekawostki o albumie Black and Blue od The Rolling Stones: