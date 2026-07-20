Morgan Freeman nagrał album z Chineke! Orchestra. „Symphonic Blues Experience” to lekcja historii bluesa

Opublikowany z okazji święta Juneteenth „Death Letter Blues” to nowa interpretacja jednego z najważniejszych utworów w historii bluesa. W nagraniu udział wzięli Taj Mahal, Lawrence „Boo” Mitchell oraz Chineke! Orchestra pod batutą Martina Gellnera. – Po raz pierwszy usłyszałem bluesa na werandzie u mojej babci w delcie Mississippi i od tamtej pory nigdy mnie nie opuścił. To, że Taj Mahal rozpoczyna album interpretacją „Death Letter Blues”, nadaje idealny ton całemu projektowi – podkreśla Morgan Freeman.

Aktorzy i Aktorki, którzy grają rocka!

Morgan Freeman w roli narratora i producenta prowadzi słuchaczy przez ponad sto lat dziejów bluesa – od „Dark Was the Night, Cold Was the Ground” Blind Willie Johnsona z 1927 roku aż po „I Lied to You” ze ścieżki dźwiękowej filmu Grzesznicy (Sinners).

"Blues, którego korzenie sięgają opowieści przeniesionych z Afryki Zachodniej na południe Stanów Zjednoczonych, stał się świadectwem niezłomnego ludzkiego ducha, dźwiękiem przeszłości i teraźniejszości Ameryki oraz sercem kultury, która nie pozwoliła o sobie zapomnieć" – mówi Morgan Freeman.

Do współpracy zaproszono uznanych artystów, m.in. Taja Mahala, Keb' Mo', Lawrence'a „Boo” Mitchella oraz Shemekię Copeland. Łącznie mogą oni pochwalić się 42 nominacjami do nagrody Grammy i 12 statuetkami.

Materiał powstał w legendarnym Royal Studios w Memphis, należącym do Lawrence'a „Boo” Mitchella, natomiast partie orkiestry zostały zarejestrowane w słynnym Abbey Road Studios w Londynie przez Chineke! Orchestra – pierwszą w Europie profesjonalną orkiestrę, w której większość muzyków stanowią artyści czarnoskórzy i wywodzący się z różnorodnych środowisk etnicznych.

Na albumie usłyszymy również czołowych współczesnych muzyków z Mississippi, wielu związanych z Ground Zero Blues Club w Clarksdale – klubem założonym przez Freemana 25 lat temu, by pielęgnować dziedzictwo bluesa w miejscu jego narodzin.

Jonathon Heyward, pełniący obowiązki dyrektora artystycznego Chineke! Orchestra, dodaje: – „Symphonic Blues” to hołd dla jednej z najważniejszych tradycji muzycznych świata. Połączenie bluesa z orkiestrą symfoniczną otwiera przed tą muzyką nowe możliwości, pozostając jednocześnie wiernym jej korzeniom.

Z kolei Laura Monks, prezes Decca Records, określa projekt jako połączenie „bogatego dziedzictwa bluesa, jego odważnej współczesnej reinterpretacji oraz artystycznej doskonałości”.