Mick Jagger (The Rolling Stones) gorzko na temat sławy. "Twój faktyczny stan umysłu zostaje trwale uszkodzony"

Bycie frontmanem jednego z największych rockowych zespołów wszech czasów niesie za sobą nie tylko gigantyczne pieniądze i uwielbienie tłumów na całym świecie, ale też potężne koszty związane z psychiką. Potwierdził to Mick Jagger, wokalista The Rolling Stones. Udzielił on bardzo ciekawego wywiadu dla dziennika The New York Times.

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Jagger zauważył, że ciągłe życie w bańce popularności potrafi całkowicie zmienić osobowość człowieka i odciąć go od "normalnego" świata. – Sława trwale niszczy twoją psychikę – powiedział wprost wokalista.

We wspomnianym wywiadzie legendarny frontman dodał: – To nie jest życie, jakie prowadzi większość ludzi. To na ciebie wpływa. Możesz zatracić kontakt z rzeczywistością i odsunąć się od innych. Mnóstwo ludzi z show-biznesu zadaje się wyłącznie z ludźmi z tej samej branży, bo mają wspólne tematy i potrafią się zrozumieć. W ten sposób tracisz kontakt z tym, co normalni ludzie nazwaliby "prawdziwym" życiem.

Jak więc sobie z tym wszystkim radzić? Mick Jagger odpowiedział na to pytanie wprost, bez owijania w bawełnę. – Wychodzisz sam na ulicę, spacerujesz, robisz normalne zakupy, idziesz kupić egzemplarz "The New York Timesa" – tak brzmi recepta wokalisty Stonesów.

Mick Jagger jednak nie łudzi się, że te proste czynności będą w stanie cofnąć zmiany, jakie zaszły w głowie po osiągnięciu tak olbrzymiej popularności. – To tylko tymczasowe rozwiązanie, ponieważ psychologicznie twój faktyczny stan umysłu zostaje trwale uszkodzony. Końcówka lat dwudziestych i początek trzydziestych to niezwykle trudny czas dla ludzi w tej branży. To jeden wielki ego-trip, a żeby to robić, musisz mieć gigantyczne ego. Osoby, które go nie mają, a wchodzą w ten świat, mierzą się z ogromnymi problemami, bo muszą sztucznie wykreować zupełnie inną osobowość – podsumował wokalista.

Nowa płyta The Rolling Stones jest już dostępna

10 lipca 2026 na rynku ukazał się Foreign Tongues, nowy album sygnowany przez formację The Rolling Stones. Na płycie pojawili się goście specjalni m.in. Robert Smith z The Cure, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers czy Paul McCartney. Nie można także nie wspomnieć, że na albumie usłyszymy także perkusistę Charliego Wattsa. Jego wkład został zarejestrowany podczas jednej z ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią muzyka w 2021.

Materiał na Foreign Tongues został nagrany w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios. Muzycy The Rolling Stones ponownie połączyli siły z producentem Andrew Wattem, który odpowiadał za poprzedni krążek grupy, czyli Hackney Diamonds z 2023.

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