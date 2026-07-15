Powstaje wirtualne muzeum w hołdzie dla Cliffa Burtona z Metalliki! Oto szczegóły

Pod koniec września 1986 roku, w wypadku, zginął Cliff Burton, basista Metalliki, który zagrał na trzech pierwszych albumach zespołu. Muzyk miał zaledwie 24 lata. Jego pogrzeb odbył się 7 października w kaplicy Chapel of the Valley w jego rodzinnym mieście Castro Valley w Kalifornii, a prochy basisty rozrzucono po Maxwell Ranch. Burtona pożegnali najbliżsi, muzycy Metalliki i przyjaciele. Choć od jego śmierci niebawem miną już cztery dekady, pamięć o Burtonie nie gaśnie.

Firma KnuckleBonz, znana z tworzenia oficjalnych, licencjonowanych figurek ikon muzyki, ogłosiła powstanie pierwszego w swoim rodzaju, interaktywnego, cyfrowego muzeum 3D poświęconego pamięci basisty Metalliki.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

Cały projekt powstał w ścisłej współpracy z rodziną zmarłego muzyka. – Cliff Burton na nowo zdefiniował rolę gitary basowej w thrash metalu, a jego wpływ jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek. Stworzenie Cliff Burton Museum w ramach platformy KnuckleBonz360 to nasz sposób na oddanie hołdu jego geniuszowi i danie fanom na całym świecie miejsca, w którym jego dziedzictwo żyje przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku – wyjaśnił, cytowany w informacji prasowej, Tony Simerman, dyrektor generalny i kreatywny KnuckleBonz, Inc.

Jak czytamy w zapowiedzi, fani w interaktywnym muzeum będą mogli podziwiać pamiątki i artefakty związane z Burtonem, ale nie tylko. Platforma umożliwi także wchodzenie w interakcje z innymi osobami, granie w gry oraz kupowanie unikalnych przedmiotów.

Emocji, związanych z tym projektem, nie kryje również rodzina basisty. – Muzyka i duch Cliffa nieustannie inspirują fanów na całym świecie, a nasza rodzina jest dumna, że może celebrować jego dziedzictwo w ten właśnie sposób. Współpraca z KnuckleBonz, przy powoływaniu do życia Cliff Burton Museum, znaczy dla nas bardzo wiele. Wiemy, że fani z każdego zakątka globu poczują jego obecność w tej przestrzeni – przekazali w oficjalnym oświadczeniu.

Wiadomo, że wirtualne muzeum rozpocznie swoją działalność już niebawem, jeszcze tego lata. Fani, którzy nie mogą się już doczekać, mają okazję zapisać się na listę oczekujących na oficjalnej stronie knucklebonz360.com w zakładce KnuckleBonz360 Backstage Experience.

Oto najlepsze utwory Metalliki według użytkowników portalu "Rate Your Music":