Perkusista System of a Down spotka się z fanami w Warszawie! Szczegóły wydarzenia przed koncertem

Do tej pory zespół System of a Down ma na swoim koncie trzy wizyty w Polsce. Pierwsza z nich miała miejsce już w 1998 roku, czyli raptem na kilka miesięcy po wydaniu przez formację jej debiutanckiego krążka - a jeszcze przed erą kultowego Toxicity. Kolejne dwa koncerty odbyły się odpowiednio w 2013 roku w łódzkiej Atlas Arenie i cztery lata później w ramach Impact Festivalu. Grupa miała wystąpić w Polsce także w 2020 roku, jednak wtedy, z oczywistych względów, pokaz został odwołany.

Nadrobiony będzie dopiero teraz, sześć lat później - na szczęście z nawiązką! Już naprawdę niedługo, gdyż 18 i 19 lipca, System of a Down zagrają na warszawskim PGE Narodowym. Jako goście specjalni na obu koncertach zagrają także Acid Bath oraz Queens of the Stone Age. W sprzedaży wciąż dostępne są wybrane rodzaje biletów na obie daty.

System of a Down - 5 ciekawostek o debiutanckiej płycie zespołu | Jak dziś rockuje?

John Dolmayan spotka się w Warszawie z fanami przed koncertem System of a Down!

Dwa koncerty to jednak nie wszystko! Jak poinformował sam zespół za pośrednictwem swoich kont na portalach społecznościowych, w dniu pierwszego z pokazów, tj. w sobotę 18 czerwca, odbędzie się spotkanie z perkusistą zespołu!

Będzie ono miało miejsce W Centrum Komiksu (al. Niepodległości 148, 02-554 Warszawa) w godzinach 10:00-13:00. W jego centrum zaś znajdzie się komiks Ascensia, autorem którego jest właśnie John Dolmayan! Aby móc wziąć udział w wydarzeniu, należy zakupić bilety w cenie 270 zł. Co ważne, do każdej takiej wejściówki dołączone zostanie wyjątkowe, gdyż zorientowane na dane państwo wydanie komiksu. Bębniarz będzie podpisywał swoje dzieła - każda z osób na spotkaniu może przynieść dwa dodatkowe egzemplarze, na których John z pewnością złoży swój podpis.

Oto 5 ciekawostek o debiutanckiej płycie zespołu: