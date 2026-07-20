Gratka dla fanów Guns N' Roses! Niepublikowany od 40 lat materiał trafił do sieci

Historia zespołu Guns N' Roses w takim kształcie, jaki najbardziej kojarzą go nawet przeciętni słuchacze, rozpoczęła się na dobre w 1985 roku. To wtedy jej skład ustabilizował się, a utworzyli go Axl Rose, Slash, Steven Adler, Duff McKagan oraz Izzy Stradlin. Grupa jeszcze w tym samym roku zagrała swój pierwszy koncert. Ten miał miejsce dokładnie 6 czerwca 1985 roku, odbył się po zaledwie dwóch dniach intensywnych prób. Kapela po raz pierwszy zaprezentowała się w w klubie Troubadour w West Holywood w Kalifornii. Choć na miejscu obecna była publika, licząca sobie zaledwie... 10 osób, to wcale nie przeszkadzało to muzykom w skupieniu się na graniu.

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Taśma ze wczesnych lat Guns N' Roses trafiła do sieci!

Choć debiutancki album Guns N' Roses ujrzał światło dzienne 21 lipca 1987 roku, to formacja już pół roku wcześniej, w grudniu 1986 zaprezentowała swoją pierwszą EP-kę, Live ?!*@ Like a Suicide. Już wcześniej jednak materiał z obu tych wydawnictw wybrzmiewał na koncertach zespołu - oraz oczywiście na jego próbach.

Teraz właśnie światło dzienne ujrzał niesłyszany wcześniej materiał, który zawiera zarejestrowaną próbę Guns N' Roses przed jednym z koncertów w 1986 roku. Taśma sprzed czterech dekad zawiera wczesne wersje takich kompozycji, jak Nightrain, My Michelle, Rocket Queen oraz Move To The City, a niektóre są niekompletne. Nie jest dokładnie wiadomo, kiedy zarejestrowany został słyszalny na taśmie materiał, najpewniej miało to jednak miejsce na przełomie 1985 i 1986 roku. Za publikację nagrań odpowiada kanał "Red's GNR Videos!" w serwisie YouTube.

Po raz kolejny, ta kaseta była przez długi czas trzymana przez wybranych członków społeczności GNR, którzy uważają, że gromadzenie tych rarytasów bez powodu jest lepsze niż pozwolenie społeczności ich usłyszeć. Na miłość boską! Proszę, uwolnijcie te rarytasy! - apelują prowadzący kanał, którzy udostępnili powszechnie archiwalny materiał.

Sprawdź, jakie ciekawostki skrywa kultowy debiut Guns N' Roses: