Chaotyczne początki. Historia pierwszego w karierze koncertu Guns N’ Roses

Historia zespołu Guns N' Roses ma swoje korzenie w dwóch grupach: Hollywood Roses oraz L.A. Guns, członkiem których był wokalista Axl Rose. W pierwszej z wymienionych poznał on gitarzystę rytmicznego Izzy'ego Stradlina, z którym to ostatecznie w marcu 1985 roku założył własną formację - właśnie Guns N' Roses. Jej pierwszy skład, poza Rose i Stradlinem, utworzyli Rob Gardner, Tracii Guns i Ole Beich.

Pierwszy wyleciał Beich, którego za basem zastąpił niejaki Duff McKagan i to z nim w składzie zespół dał de facto swój pierwszy w historii występ, do którego doszło 26 marca 1985 roku w klubie Troubadour w West Holywood w Kalifornii. Już po pokazie z Gunsów po kłótni z Axlem odszedł Tracii, a na jego miejsce wszedł grający wcześniej w The Hollywood Roses młody gitarzysta, którego cały świat miał poznać pod pseudonimem Slash. Jeszcze przez jakiś czas skład ten uzupełniał Gardner, jednak i on w końcu zdecydował się opuścić grupę. Za perkusją zasiadł za niego Steven Adler - w ten sposób powstał ten najbardziej znany i dziś najczęściej kojarzony z Guns N'Roses skład.

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Debiut w najsłynniejszym kształcie

Do oficjalnego sfinalizowania nowego składu grupy doszło oficjalnie 4 czerwca 1985 roku, a na dwa dni później ta miała zaplanowany kolejny koncert - czas spędzono więc na intensywnych próbach. Muzycy zgodnie twierdzili po latach, że chemia między nimi była wyczuwalna natychmiast, na samych próbach nie obyło się jednak bez przeszkód. Ktoś zabrał Adlerowi jeden z bębnów basowych. Ostatecznie okazało się, że niczemu to nie przeszkadza, a grupa szybko zorientowała się, że coś jest na rzeczy, a powstały skład wyjątkowo do siebie pasuje. Według Duffa, to właśnie podczas tych dwóch czerwcowych dni powstały pierwsze szlify dziś kultowego Paradise City.

Co ciekawe na pierwszy pokaz w tym nowym kształcie Gunsi wrócili do miejsca, w którym zadebiutowali w marcu, a więc do sprawdzonego Troubadour. Na miejscu była garstka słuchaczy, według autobiografii bębniarza Guns N' Roses miało oglądać zaledwie 10 osób.

Dla młodych, rozochoconych, marzących o sławie młodych muzyków nie miało to jednak większego znaczenia. Z pasją zagrali oni zestaw, na który złożyło się dziesięć kawałków. Grupa zaprezentowała trzy covery: Jumpin' Jack Flash The Rolling Stones, Nice Boys Rose Tattoo oraz Heartbreak Hotel Elvisa Presleya. Pozostałe siedem kawałków były to oryginale piosenki początkującej formacji. Z tych najbardziej dziś znanych, formacja zagrała Don't Cry, umieszczony dopiero sześć lat później na legendarnym Use Your Illusion I i Anything Goes, który znalazł się na wydanym w 1987 roku Appetite for Destruction. Już dwa dni po tym pokazie Gunsi wyruszyli w swoją pierwszą trasę, "Hell Tour", na której grupa budowała powoli swoją pozycję na rynku i za sprawą której samo Guns N' Roses ukształtowało się jako zespół z prawdziwego zdarzenia. Reszta, jak to mówią, jest historią.

Setlista z pierwszego koncertu Guns N' Roses w najsłynniejszym kształcie

Reckless Life Shadow of Your Love Jumpin' Jack Flash (cover The Rolling Stones) Think About You Move to the City Don't Cry Nice Boys (cover Rose Tattoo) Back Off Bitch Anything Goes Heartbreak Hotel (cover Elvisa Presleya)

Sprawdź, co skrywa wydany 2 lata później słynny debiut zespołu: