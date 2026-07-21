Evan Rachel Wood ponownie uderza w Marilyna Mansona: “Miał wiele książek na temat kultów, kontroli umysłu i manipulacji”

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-21 9:14

Choć zdaje się, że atmosfera wokół Marilyna Mansona jest już znacznie mniej gęsta, to niekiedy jeszcze do przestrzeni publicznej wraca temat oskarżeń, jakie od lat wiszą nad muzykiem. Wątek powrócił także teraz, a to za sprawą wywiadu, jakiego udzieliła była narzeczona muzyka, aktorka Evan Rachel Wood.

Muzyk Marilyn Manson w ciemnym garniturze i lateksowych rękawiczkach. O oskarżeniach wobec artysty przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

To właśnie Evan Rachel Wood rozpoczęła prawdziwą lawinę oskarżeń, kierowanych wobec Marilyna Mansona, które, jak się przez jakiś czas wydawało, mogą zakończyć karierę muzyka. Aktorka w lutym 2021 roku otwarcie oskarżyła swojego byłego partnera o liczne przypadki molestowania i krzywdzenia jej pod kątem fizycznym, seksualnym oraz psychicznym. Dość szybko za Wood podążyły kolejne kobiety, również byłe dziewczyny Mansona oraz jego dawne współpracowniczki, które powołując się na własne związane z nim przykre doświadczenia zdecydowały się iść do sądu.

Z muzykiem współpracę zerwali wytwórnia i menedżment i przez pewien czas rzeczywiście wydawało się, że jego dalsza obecność w świecie show biznesu stoi pod znakiem zapytania. Jednak z biegiem lat wiele rozpraw kończyło się na korzyść Briana Warnera bądź ugodami, a on sam w 2024 roku wrócił tak na scenę, jak i z nową muzyką. Od tych wydarzeń za chwilę miną dwa lata, a Manson nie tylko wciąż koncertuje (dopiero co zagrał w Łodzi), ale także szykuje się do wydania nowej płyty.

Przedstawiciele shock rocka! Oni uczynili z koncertów pełne grozy widowiska!

Evan Rachel Wood ponownie o Marilynie Mansonie w nowym wywiadzie

W tym roku minęło dokładnie pięć lat od wybuchu skandalu wokół Mansona. Tymczasem Evan Rachel Wood udzieliła nowego wywiadu, w którym opowiedziała o kulisach swojej relacji z muzykiem. Przypominamy, że para zaczęła się spotykać w 2006 roku, a w kolejnym ich relacja stała się publiczna. W 2010 roku Manson i Wood zaręczyli się, rozstali jednak po zaledwie siedmiu miesiącach. 

Wood udzieliła teraz wywiadu dla Andrew Golda, w którym stwierdziła, że wierzy temu, że jej były partner ma bardzo dużą wiedzę, co do stosowania technik manipulacji. Jak opowiedziała, miał on w swojej bibliotece bardzo dużo książek o sektach, np. o scjentologii, i ich przywódcach oraz o kontroli umysłów. Zdaniem aktorki, Manson jest osobą, która nie znosi sprzeciwu i jest w stanie niemal zniszczyć każdego, kto wystąpi przeciwko niemu.

W dalszej części rozmowy Wood zgodziła się z sugestią prowadzącego, że muzyk jest "psychopatycznym narcyzem". Wspomniała ona, że ten niejako stawał się zupełnie inną osobą, gdy przybierał swoją sceniczną personę Marilyna Mansona i często przed ważnymi wydarzeniami wręcz terroryzował swoich bliskich i współpracowników:

Za każdym razem, gdy musiał przygotować się na jakieś wydarzenie czy wywiad, kiedy musiał wejść w swoją osobowość, makijaż i całą resztę – było pewne, że to będzie fatalny wieczór dla wszystkich. [...] Widziałeś, jak wślizguje się w osobowość Marilyna Mansona, a potem wychodzi i zachowuje się jak spokojny, elokwentny Marilyn Manson. I wtedy to zrozumiałam. Wtedy wracasz myślami do każdego wywiadu, którego udzielił w tej roli. Myślisz sobie: "O mój Boże!. Co się działo za kulisami? Czy to w ogóle było prawdziwe?". Bo widziałam, jak się maskujesz i wiem, że to nie ty. Wiem, że taka mina pojawia się tylko wtedy, gdy kamery pracują albo gdy manipulujesz kimś. To mnie zszokowało i nie wiedziałam, jak to nazwać, dopóki nie dowiedziałam się o narcyzmie i psychopatii, a oni mówią o masce i o tym, kiedy widzisz, jak maska ​​spada. Dokładnie tak się czułam - mówi Evan Rachel Wood.

 

Polecany artykuł:

Marilyn Manson i zaskakująca spowiedź na koncercie. Muzyk o walce z uzależnieni…

Sprawdź 5 ciekawostek o “Antichrist Superstar”:

Marilyn Manson - 5 ciekawostek o “Antichrist Superstar” | Jak dziś rockuje?
Galeria zdjęć 5