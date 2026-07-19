Nirvana nagrywała na kanapie. Tak powstało legendarne "Something in the Way"

Nirvana - co skrywa album "Nevermind"?

Poronione próby w studiu. Dlaczego Dave Grohl był za głośny dla Kurta Cobaina?

Podczas sesji nagraniowej do płyty "Nevermind" w maju 1991 roku, zespół Nirvana stanął przed poważnym wyzwaniem przy utworze "Something in the Way". Kurt Cobain od początku miał bardzo konkretną wizję tej piosenki. Chciał, aby była ona niesamowicie cicha, wręcz szeptana i intymna. Zespół próbował nagrać ją tradycyjną metodą, grając na żywo w głównej sali Sound City Studios w Kalifornii, jednak szybko okazało się to niemożliwe. Głównym problemem była dynamika muzyków, a konkretnie potężny styl gry Dave’a Grohla.

Grohl, znany z bardzo fizycznego i głośnego uderzania w bębny, nie był w stanie zagrać na tyle delikatnie, by nie zagłuszyć cichego wokalu i gitary akustycznej Kurta. Mikrofony ustawione w dużym pomieszczeniu zbierały zbyt dużo dźwięków perkusji, co uniemożliwiało uzyskanie czystego nagrania. Butch Vig, producent albumu, wspominał później, że kolejne podejścia kończyły się fiaskiem, tempo utworu się rozjeżdżało, a w studiu zaczęła narastać gęsta atmosfera pełna irytacji i zmęczenia.

Moment przełomowy w reżyserce. Jak skórzana kanapa uratowała "Something in the Way"

Zrezygnowany Kurt Cobain przerwał próby w głównej sali i przeszedł do reżyserki, gdzie znajdował się konsoleta i sprzęt sterujący. Usiadł obok Butcha Viga na starej, skórzanej kanapie i bez słowa zaczął grać utwór na swojej gitarze akustycznej. Wykonanie było tak ciche i surowe, że producent musiał się mocno nachylić, aby cokolwiek usłyszeć. Vig natychmiast poczuł, że właśnie to wykonanie, pełne bezbronności i autentycznego smutku, powinno znaleźć się na płycie.

To ma brzmieć tak – stwierdził Kurt Cobain w trakcie rozmowy, grając utwór tuż obok ucha producenta

Producent zareagował błyskawicznie. Nie kazał Kurtowi wracać do sali nagrań, bojąc się, że wyjątkowy nastrój pryśnie. Zamiast tego polecił inżynierowi dźwięku przynieść mikrofony prosto do reżyserki. Aby zapewnić idealną ciszę, Vig wyłączył klimatyzację oraz fizycznie odłączył wszystkie telefony od gniazdek, by żaden dzwonek nie przerwał nagrania. W takich warunkach, w niemal całkowitym odosobnieniu, zarejestrowano główny ślad piosenki, który znamy z albumu.

Instrument za kilka dolarów. Tajemnica brudnego brzmienia gitary Kurta Cobaina

Charakterystyczne, matowe i lekko rozstrojone brzmienie gitary w "Something in the Way" nie było efektem drogich efektów, ale stanu technicznego instrumentu. Kurt nagrał tę partię na starej, 12-strunowej gitarze akustycznej marki Stella, którą kupił za grosze. Instrument był w opłakanym stanie, a Cobain założył na niego tylko 5 strun, używając do tego grubych strun od gitary elektrycznej. Instrument ledwo trzymał strój, co nadawało całości brudny, niemal żałobny charakter, idealnie pasujący do opowieści o życiu pod mostem.

Muzyczna łamigłówka dla reszty składu. Dogrywanie instrumentów bez metronomu

Ponieważ Kurt nagrał swoją partię solo w reżyserce, nie korzystał z metronomu, co stało się koszmarem dla pozostałych członków zespołu. Tempo utworu falowało i zmieniało się w zależności od emocji wokalisty, co zmusiło Dave’a Grohla i Krista Novoselica do niezwykle trudnej pracy podczas dogrywania sekcji rytmicznej. Grohl wspominał, że musiał grać najwolniej w swoim życiu, starając się idealnie wyczuć każdy ruch Kurta na taśmie. Butch Vig musiał poświęcić wiele godzin na precyzyjne montowanie fragmentów bębnów i basu, aby wszystko brzmiało spójnie.

Dodatkowym problemem było dołożenie partii wiolonczeli, którą zagrał Kirk Canning. Instrument Kurta był tak mocno rozstrojony, że Canning nie mógł po prostu użyć standardowych dźwięków. Musiał nienaturalnie przestrajać wiolonczelę i grać "pomiędzy" nutami, aby zgrać się z nietypowym brzmieniem gitary Stelli. Cały ten wysiłek opłacił się jednak po latach, gdy utwór przeżył drugą młodość w 2022 roku dzięki filmowi "The Batman". Po premierze kinowej produkcji o mrocznym mścicielu, piosenka Nirvany zanotowała gigantyczny wzrost popularności w serwisach streamingowych, trafiając na listę Billboard Hot 100 po ponad 30 latach od premiery.

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