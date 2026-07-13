Muzycy The Rolling Stones otwarcie o starości. Jaką receptę na długowieczność ma Keith Richards?

Panowie z The Rolling Stones zaskoczyli opinię publiczną, gdy już w 2025 roku zaczęły się pojawiać plotki o tym, że Ci szybko po premierze płyty Hackney Diamonds z 2023 roku weszli do studia i mają już gotową całkiem sporą część materiału na kolejny projekt.

Po tajemniczych zapowiedziach z kwietnia tego roku, wydawnictwo oficjalnie zostało ogłoszone w maju, wraz z premierą pierwszego singla, In the Stars. Płyta Foreign Tongues ukazała się w piątek 10 lipca i z miejsca zyskała ogromną sympatię słuchaczy i słuchaczek. Wydawnictwo zostało niezwykle ciepło przyjęte również przez krytyków, którzy w recenzjach zwracają uwagę na ogromną energię Micka Jaggera, Keitha Richardsa i Ronniego Wooda, ich miłość do muzyki i pasję do tworzenia kolejnych, niebanalnych dźwięków.

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Tak o swoim wieku i upływie czasu mówią Mick Jagger i Keith Richards

Przy okazji premiery płyty w licznych wywiadach muzycy zespołu byli oczywiście pytani o swój wiek. W rozmowie z "The New York Times" Mick Jagger (który skończy 26 lipca 83 lata) zapytany o upływ czasu otwarcie i szczerze odpowiedział, że on sam nie widzi w tym zupełnie nic dobrego i pozytywnego. Wokalista stwierdził też, że jego zdaniem z wiekiem nie nabywa się mądrości - a wręcz zapomina się o wszystkim tym, czego nabywało się przez całe życie.

Więc nie, to nie jest szczególnie przyjemne. Nie da się robić wszystkiego tak szybko, jak by się chciało. Fizycznie trzeba być bardziej ostrożnym. Wiecie, kiedy gra się w piłkę nożną, często ustawiają cię na bramce. Nie jestem w tym dobry! - mówi Mick Jagger.

Keith Richards zaś w rozmowie z Zanem Lowe z Apple Music został zapytany o to, jaką ma receptę na dobrą formę w swoim wieku (gitarzysta skończy w grudniu 83 lata). Muzyk wyznał na to, że są to bardzo proste rady i wyjaśnił, że na tym etapie stara się prowadzić jak najzdrowszy styl życia, a kluczowe jest dla niego to, aby jak najwcześniej kłaść się spać.

Idź wcześnie spać. Nie ma nic lepszego. Oto formuła: Bądź grzecznym chłopcem - wyznał Keith Richards.

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