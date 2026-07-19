System of a Down po pierwszym koncercie w Warszawie! Publika zaśpiewała dla Darona Malakiana z okazji urodzin!

W końcu wiosną ubiegłego roku zespół System of a Down dał do zrozumienia, że jest gotowy do powrotu na scenę na większą skalę, niż miał oto miejsce w ostatnich latach. Grupa zagrała pierwszy raz od lat kilka koncertów w Ameryce Południowej i na fali kolosalnego zainteresowania pokazami zaczęły pojawiać się plotki, iż możliwy jest, pierwszy raz od niemal dekady i po serii odwołanych pokazów w 2020 roku, jej powrót do Europy.

Oficjalnie potwierdzenie tych wiadomości nadeszło we wrześniu 2025 roku, gdy grupa rzeczywiście ogłosiła serię kilku występów na Starym Kontynencie - w tym wyczekiwany pokaz w Polsce, który do tego zaplanowany został jako zamykający całe tournée. Dość szybko okazało się, że zainteresowanie koncertem z 18 lipca jest tak duże, że ogłoszony został drugi, zaplanowany na kolejny dzień.

Co tam w środku gra? System Of A Down

Zobacz zdjęcia fanów, czekających na koncert System of a Down:

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System of a Down PORWALI warszawską publiczność!

Pierwszy z dwóch zaplanowanych koncertów oficjalnie za nami! Jako pierwsi na scenie pojawili się Panowie z Acid Bath, kolejno zaś na miejscu zameldowało się Queens of the Stone Age z charyzmatycznym Joshem Homme na czele. Grupa zagrała porywający, liczący 12 utworów set. Na ten złożyły się takie klasyki, jak The Lost Art of Keeping a Secret, My God Is Sun, Little Sister, Go With the Flow, No One Knows oraz A Song for the Dead.

W końcu o godzinie 21:00 przyszedł czas na główną gwiazdę wieczoru, czyli System of a Down! Pokaz otworzyło kultowe Soldier Side, aż w końcu nadszedł moment na koncertowanie świętowanie urodzin Darona Malakiana! Tak się akurat złożyło, że właśnie w dniu pierwszego koncertu w Warszawie gitarzysta skończył 51 lat! Z tej okazji zebrana na miejscu publiczność zaśpiewała mu Happy Birthday - zobacz nagranie tego momentu poniżej!

W sobotę 18 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie zebrały się tłumy. W sieci dominują zdecydowanie pozytywne komentarze, zwracające uwagę przede wszystkim na genialną formę wszystkich występujących zespołów - z główną gwiazdą na czele. Nie brak jednak głosów, poddających w wątpliwość jakość dźwięku na obiekcie, któremu przyszło zmierzyć się z trzema głośnymi, energetycznymi formacjami.

Sprawdź w poniższym artykule, jaka setlista wybrzmiała na koncertach grup:

Sami muzycy byli zachwyceni tłumem, jaki pojawił na Narodowym - i tym, jak bawił się on pod sceną. Zobacz nagranie, jakie udostępnił w swoich mediach społecznościowych Shavo Odadjian:

Bez tych utworów nie ma koncertu System Of A Down. 15 numerów, na które czekają wszyscy: