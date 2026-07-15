To najlepszy gitarowy utwór w historii? Tak wskazał Brian May z Queen!

Być może nie każdy wie o tym, że nie od zawsze było przesądzone, że Brian May zostanie światowej sławy gitarzystą. Choć już w czasach szkolnych grywał w różnych zespołach, to równocześnie spełniał się w tych najtrudniejszych, ścisłych dziedzinach nauki: matematyce i fizyce. May postanowił nawet studiować te kierunki na słynnym Imperial College London, na którym w 1968 roku zdobył licencjat z fizyki - do tego z wyróżnieniem. Wykładowcy szybko dostrzegli umiejętności Briana, dostał on nawet propozycję zrobienia doktoratu w Obserwatorium Jodrell Bank. Odmówił i kontynuował naukę w Imperial College London, gdyż dzięki temu mógł się wciąż angażować w działalność zespołu, w którym widział szansę na coś więcej - Smile, który w 1970 roku zmienił nazwę na Queen.

Choć jeszcze w pierwszych latach działalności formacji May pozostawał blisko świata nauki - a nawet sam uczył - to ostatecznie postawił na muzykę, gdy grupa zaczęła osiągać pierwsze sukcesy. Nic więc dziwnego, że w końcu zdobył światową rozpoznawalność nie jako astrofizyk (doktorat z tej dziedziny zdobył ostatecznie w 2007 roku), ale jako gitarzysta i legenda Queen.

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Brian May nie ma wątpliwości - to najlepszy gitarowy utwór w historii

Brian May jest dziś już ikoną samą w sobie. Nie oznacza to jednak, że artysta pozostaje zamknięty na innych gitarzystów. Muzyk już wielokrotnie wprost mówił o tym, że ceni kolegów po fachu, wskazując chociażby na Jimiego Hendrixa, Tony'ego Iommi i Jimmy'ego Page'a, z którymi prywatnie się przyjaźni, ale także na Kurta Cobaina.

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Nie jest przy tym tajemnicą, że największym idolem Briana Maya pozostaje od lat Jeff Beck. W wywiadzie dla portalu Rock and Roll Garage wskazał trzy kompozycje swojego mistrza, które ceni najbardziej. Gitarzysta wybrał Over Under Sideways Down i Shapes Of Things z repertuaru The Yardbirds oraz Where Were You już z czasów solowej działalności Becka. Jak stwierdził May, to właśnie ten kawałek najlepiej oddaje głębie, emocje i umiejętności artysty. Muzyk Queen poszedł o krok dalej i określił klasyk Jeffa Becka mianem "najpiękniejszym przykładem muzyki gitarowej, jaką kiedykolwiek nagrano", choć dodał, że niemal na równi umieszcza słynne Little Wing Hendrixa".

To niewiarygodne, to prawdopodobnie najpiękniejszy utwór gitarowy, jaki kiedykolwiek nagrano, obok "Little Wing" Jimiego Hendrixa. Tak wrażliwy, tak piękny, tak niesamowicie kreatywny i niepodobny do niczego, co kiedykolwiek słyszałeś gdziekolwiek indziej. Oczywiście, on też miał swoje inspiracje. Ale wniósł do muzyki rockowej niesamowity głos, którego nigdy, przenigdy nie uda się naśladować ani dorównać - mówił Brian May.

Oto 7 najlepszych utworów, które Brian May napisał dla Queen: