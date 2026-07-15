Babie Lato 2026 prezentuje „Nie piję”. Premiera czwartego singla tuż przed startem Erste Letnie Brzmienia

Babie Lato już po raz czwarty jest częścią festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Co roku projekt zaprasza do współpracy artystki reprezentujące różne muzyczne światy, które wspólnie tworzą premierowy repertuar i prezentują go podczas letniej trasy festiwalowej. W 2026 roku Babie Lato tworzą Natalia Grosiak, BELA i Kathia – trzy songwriterki i wokalistki, które połączyły swoje wrażliwości, by stworzyć autorski repertuar.

Ostatnia premiera przed startem trasy

„Nie piję” to bezkompromisowy utwór o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. Czwarty singiel Babiego Lato napisany i skomponowany przez artystki, a wyprodukowany przez Jana Biedziaka, wychodzi od imprezowego rytuału, by opowiedzieć o społecznej presji i utartych schematach. Z ironią i dystansem przypomina, że prawdziwa dojrzałość polega na odwadze do życia na własnych warunkach – bez konieczności udowadniania czegokolwiek według przestarzałych, kulturowych szablonów.

Sorry Boys - koncert MUZO - Apollo acoustic

Premierą „Nie piję” Babie Lato domyka wydawniczą część tegorocznego projektu. Wcześniej artystki zaprezentowały trzy utwory, które krok po kroku budowały jego muzyczną opowieść. „Dwa słońca” otworzyły historię o bliskości i relacjach, „Co chcę, to mam” przyniosło energię sprawczości i odwagi w sięganiu po swoje, a „Przejdzie” stało się poruszającą opowieścią o odzyskiwaniu nadziei po trudnym doświadczeniu. Razem cztery single tworzą spójny repertuar, który po raz pierwszy wybrzmi na żywo podczas tegorocznej trasy Erste Letnie Brzmienia.

Za chwilę na festiwalowych scenach

Już za moment Natalia Grosiak, BELA i Kathia rozpoczną koncertową podróż przez pięć festiwalowych miast – Kraków, Warszawę, Gdańsk, Wrocław i Poznań. Na scenie towarzyszyć im będzie zespół złożony niemal w całości z kobiet instrumentalistek: Joanna Purzycka (gitary), Nikola Wądołowska (pianino), Weronika Mońka-Chwała (skrzypce), Klaudia Wachtarczyk (bas), Justyna Mikrut (bębny) oraz Lessman (instrumenty strunowe, dyrektor muzyczny). Publiczność usłyszy wszystkie cztery single Babiego Lata, ale koncertowy repertuar będzie znacznie bogatszy. Artystki przygotowały również autorską selekcję polskich i zagranicznych utworów, które od lat są dla nich ważnymi muzycznymi inspiracjami.

Babie Lato 4.0

Babie Lato od początku swojego istnienia jest przestrzenią twórczych spotkań i artystycznych eksperymentów. Każda edycja przynosi nowe muzyczne połączenia i repertuar tworzony specjalnie z myślą o festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Tegoroczna odsłona kontynuuje tę ideę, pokazując, jak trzy wyraziste osobowości mogą stworzyć wspólny język i opowiedzieć historie, które łączą różne perspektywy i doświadczenia.

Erste Letnie Brzmienia po raz kolejny odwiedzą Kraków, Warszawę, Gdańsk, Wrocław i Poznań, a w line-upie znaleźli się m.in. Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Kacperczyk, Ralph Kaminski, Ewa Farna, Natalia Szroeder, Julia Wieniawa, Xxanaxx, Bass Astral oraz projekty specjalne: Babie Lato, „Brodka gra Grandę” i Grzegorz Turnau z orkiestrą symfoniczną. Karnety oraz bilety jednodniowe dostępne są na stronie wydarzenia.

Harmonogram Erste Letnie Brzmienia 2026

24-25 lipca – Kraków

7-8 sierpnia – Warszawa

21-22 sierpnia – Gdańsk

28-29 sierpnia – Wrocław

4-5 września – Poznań