Quiz. Jak dobrze znasz wcielenia Eddiego od Iron Maiden?

Myślisz Iron Maiden, mówisz... Eddie. Charakterystyczna maskotka to znak rozpoznawczy jednego z najważniejszych zespołów w historii metalu. Na przestrzeni lat potężnego Edwarda mogliśmy zobaczyć w najróżniejszych wcieleniach. Muzycy nie rezygnują ze swojej maskotki, która jest obecna na okładkach wszystkich albumów. Podobnie sprawa ma się z singlami. Ponadto Eddiego nie brakuje na koncertach. Ku uciesze wszystkich fanów.

Krzysztof Zalewski o Iron Maiden: „To śmieszna muzyka”

Maskotkę zaprojektował Derek Riggs. Po raz pierwszy Eddie pojawił się na okładce singla Running Free z 1980. Stoi z tyłu, a jego twarz jest zacieniona.

– Ludzie zawsze pytają mnie, czy do stworzenia Eddiego zainspirowała mnie muzyka Maiden, ale kiedy rysowałem pierwszego Eddiego, w ogóle nawet nie słyszałem o Maiden. Nigdy zbytnio nie interesował mnie metal – wspominał Riggs (cytat za książką Run to the Hills Micka Walla).

Eddie szybko został zaakceptowany. Dzięki temu, grupa od samego początku wyróżniała się na tle pozostałych kapel. – Podobał mi się pomysł, bo dawał możliwości kontynuacji wizerunku. [...] Motyw stał się w ten sposób bardzo istotnym elementem wizerunku Maiden – dodał natomiast manager Rod Smallwood.

Co jednak ciekawe, nie każdy muzyk Iron Maiden był od razu przekonany do Eddiego. Przyznał to Adrian Smith. – Na przestrzeni lat miałem co do Eddiego mieszane uczucia. Zastanawiałem się, czy nie przyćmiewa on zespołu. To przecież wielka maskotka, czy nie jest to zbyt pretensjonalne? W naszej historii mieliśmy kilku kiepskich Eddiech, o których myślałem: "O mój Boże" – powiedział gitarzysta w rozmowie dla zachodniego Metal Hammera.

Bez Eddiego ciężko sobie wyobrazić Iron Maiden. To prawdopodobnie najsłynniejsza maskotka w historii muzyki. Postanowiliśmy więc stworzyć o niej quiz. Pytań jest 10. Zagorzali fani Żelaznej Dziewicy z pewnością nie będą mieli problemów z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów.

Rozwiąż nasz quiz:

Quiz. Jak dobrze znasz wcielenia Eddiego, maskotki Iron Maiden? Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. To Eddie z okładki singla... "Run to the Hills" "Be Quick or be Dead" "The Trooper" Następne pytanie