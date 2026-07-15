Quiz. Eddie to nieodłączona maskotka brytyjskiej formacji Iron Maiden. Sprawdź, jak dużo o niej wiesz!

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-15 10:38

Iron Maiden bez Eddiego, czyli charakterystycznej maskotki, która pojawia się na okładkach albumów czy singli, to nie Iron Maiden. Eddie, na przestrzeni lat, miał mnóstwo różnych wcieleń. Czy pamiętasz je wszystkie? Sprawdź się w naszym quizie! Fani Żelaznej Dziewicy nie powinni mieć problemu ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów.

Iron Maiden
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Quiz. Jak dobrze znasz wcielenia Eddiego od Iron Maiden?

Myślisz Iron Maiden, mówisz... Eddie. Charakterystyczna maskotka to znak rozpoznawczy jednego z najważniejszych zespołów w historii metalu. Na przestrzeni lat potężnego Edwarda mogliśmy zobaczyć w najróżniejszych wcieleniach. Muzycy nie rezygnują ze swojej maskotki, która jest obecna na okładkach wszystkich albumów. Podobnie sprawa ma się z singlami. Ponadto Eddiego nie brakuje na koncertach. Ku uciesze wszystkich fanów.  

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Maskotkę zaprojektował Derek Riggs. Po raz pierwszy Eddie pojawił się na okładce singla Running Free z 1980. Stoi z tyłu, a jego twarz jest zacieniona.

Ludzie zawsze pytają mnie, czy do stworzenia Eddiego zainspirowała mnie muzyka Maiden, ale kiedy rysowałem pierwszego Eddiego, w ogóle nawet nie słyszałem o Maiden. Nigdy zbytnio nie interesował mnie metal – wspominał Riggs (cytat za książką Run to the Hills Micka Walla). 

Eddie szybko został zaakceptowany. Dzięki temu, grupa od samego początku wyróżniała się na tle pozostałych kapel. – Podobał mi się pomysł, bo dawał możliwości kontynuacji wizerunku. [...] Motyw stał się w ten sposób bardzo istotnym elementem wizerunku Maiden – dodał natomiast manager Rod Smallwood. 

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Co jednak ciekawe, nie każdy muzyk Iron Maiden był od razu przekonany do Eddiego. Przyznał to Adrian Smith. – Na przestrzeni lat miałem co do Eddiego mieszane uczucia. Zastanawiałem się, czy nie przyćmiewa on zespołu. To przecież wielka maskotka, czy nie jest to zbyt pretensjonalne? W naszej historii mieliśmy kilku kiepskich Eddiech, o których myślałem: "O mój Boże" – powiedział gitarzysta w rozmowie dla zachodniego Metal Hammera

Bez Eddiego ciężko sobie wyobrazić Iron Maiden. To prawdopodobnie najsłynniejsza maskotka w historii muzyki. Postanowiliśmy więc stworzyć o niej quiz. Pytań jest 10. Zagorzali fani Żelaznej Dziewicy z pewnością nie będą mieli problemów z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów. 

Rozwiąż nasz quiz:

Quiz. Jak dobrze znasz wcielenia Eddiego, maskotki Iron Maiden?
Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego. To Eddie z okładki singla...
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