Sztuczna inteligencja wybrała rockowych bogów gitary. Oto najlepsi z najlepszych [TOP10]

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-15 10:36

Dyskusje o tym, kto jest najlepszym gitarzystą w historii rocka, od dekad rozpalają fanów do czerwoności. A co się stanie, jeśli odrzucimy emocje i oddamy głos czystej logice? Poprosiliśmy sztuczną inteligencję o stworzenie rankingu dziesięciu najlepszych gitarzystów wszech czasów. Algorytmy przeanalizowały technikę, wpływ na muzykę i brzmienie.

Oto najlepsi gitarzyści w historii rocka według sztucznej inteligencji!

W przestrzeni medialnej powstało mnóstwo rankingów dotyczących najlepszych gitarzystów w historii rocka. Każde tego typu zestawienie, rzecz jasne, zawsze wzbudza sporo emocji. W końcu ciężko stworzyć "jedyne słuszne" zestawienie. Przecież ilu fanów, tyle opinii.

Oczywiście, przy okazji tworzenia takich rankingów brane są pod uwagę różne czynniki: wpływ na historię muzyki, rozwój na przestrzeni lat czy po prostu czyste umiejętności.

Gdyby ktoś zadałby pytanie: jaki jest najlepszy gitarzysta, to oczywiste jest to, że nie otrzymałby tylko jednej "właściwej" odpowiedzi. Ktoś wskazałby na Jimmy'ego Page'a z Led Zeppelin, inny na legendarnego Jimiego Hendrixa, a kolejna osoba powiedziałby, że na to miano zasługuje David Gilmour z Pink Floyd. A jak na wspomniane wyżej pytanie odpowiedziałaby... sztuczna inteligencja? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Gitarzyści i gitarzystki wszech czasów według "Rolling Stone"

Z pomocą przyszedł Chat GPT, czyli narzędzie, z którego coraz chętniej korzystamy na co dzień. Jesteśmy przekonani, że ranking najlepszych rockowych gitarzystów wszech czasów sygnowany przez sztuczną inteligencję zachęci naszych czytelników do szerszej dyskusji w tym temacie. 

Każdy z nich to osobna historia, inna estetyka, inne wartości – ale wszyscy łączy jedno: bez nich rock nie byłby tym, czym jest – taki komunikat otrzymaliśmy od aplikacji po wpisaniu odpowiedniego zapytania. 

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Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 11-20. Oto one:

  • 20. Joe Satriani
  • 19. George Harrison (The Beatles)
  • 18. Randy Rhoads (Ozzy Osbourne)
  • 17. Slash (Guns N' Roses)
  • 16. Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave)
  • 15. Pete Townshend (The Who)
  • 14. Duane Allman (The Allman Brothers Band)
  • 13. Ritchie Blackmore (Deep Purple, Rainbow)
  • 12. Mark Knopfler (Dire Straits)
  • 11. Carlos Santana 

A jacy gitarzyści znaleźli się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu. Tam umieściliśmy właśnie czołową dziesiątkę wraz z opisami podpowiedzianymi przez Chat GPT.

Poniżej przypominamy zestawienie najlepszych koncertowych albumów w historii rocka według sztucznej inteligencji [TOP10]:

Sprawdź w galerii >>>
Galeria zdjęć 11