Oto najlepsi gitarzyści w historii rocka według sztucznej inteligencji!
W przestrzeni medialnej powstało mnóstwo rankingów dotyczących najlepszych gitarzystów w historii rocka. Każde tego typu zestawienie, rzecz jasne, zawsze wzbudza sporo emocji. W końcu ciężko stworzyć "jedyne słuszne" zestawienie. Przecież ilu fanów, tyle opinii.
Oczywiście, przy okazji tworzenia takich rankingów brane są pod uwagę różne czynniki: wpływ na historię muzyki, rozwój na przestrzeni lat czy po prostu czyste umiejętności.
Gdyby ktoś zadałby pytanie: jaki jest najlepszy gitarzysta, to oczywiste jest to, że nie otrzymałby tylko jednej "właściwej" odpowiedzi. Ktoś wskazałby na Jimmy'ego Page'a z Led Zeppelin, inny na legendarnego Jimiego Hendrixa, a kolejna osoba powiedziałby, że na to miano zasługuje David Gilmour z Pink Floyd. A jak na wspomniane wyżej pytanie odpowiedziałaby... sztuczna inteligencja? Postanowiliśmy to sprawdzić.
Z pomocą przyszedł Chat GPT, czyli narzędzie, z którego coraz chętniej korzystamy na co dzień. Jesteśmy przekonani, że ranking najlepszych rockowych gitarzystów wszech czasów sygnowany przez sztuczną inteligencję zachęci naszych czytelników do szerszej dyskusji w tym temacie.
– Każdy z nich to osobna historia, inna estetyka, inne wartości – ale wszyscy łączy jedno: bez nich rock nie byłby tym, czym jest – taki komunikat otrzymaliśmy od aplikacji po wpisaniu odpowiedniego zapytania.
Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 11-20. Oto one:
- 20. Joe Satriani
- 19. George Harrison (The Beatles)
- 18. Randy Rhoads (Ozzy Osbourne)
- 17. Slash (Guns N' Roses)
- 16. Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave)
- 15. Pete Townshend (The Who)
- 14. Duane Allman (The Allman Brothers Band)
- 13. Ritchie Blackmore (Deep Purple, Rainbow)
- 12. Mark Knopfler (Dire Straits)
- 11. Carlos Santana
A jacy gitarzyści znaleźli się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu. Tam umieściliśmy właśnie czołową dziesiątkę wraz z opisami podpowiedzianymi przez Chat GPT.