Oto najlepsi gitarzyści w historii rocka według sztucznej inteligencji!

W przestrzeni medialnej powstało mnóstwo rankingów dotyczących najlepszych gitarzystów w historii rocka. Każde tego typu zestawienie, rzecz jasne, zawsze wzbudza sporo emocji. W końcu ciężko stworzyć "jedyne słuszne" zestawienie. Przecież ilu fanów, tyle opinii.

Oczywiście, przy okazji tworzenia takich rankingów brane są pod uwagę różne czynniki: wpływ na historię muzyki, rozwój na przestrzeni lat czy po prostu czyste umiejętności.

Gdyby ktoś zadałby pytanie: jaki jest najlepszy gitarzysta, to oczywiste jest to, że nie otrzymałby tylko jednej "właściwej" odpowiedzi. Ktoś wskazałby na Jimmy'ego Page'a z Led Zeppelin, inny na legendarnego Jimiego Hendrixa, a kolejna osoba powiedziałby, że na to miano zasługuje David Gilmour z Pink Floyd. A jak na wspomniane wyżej pytanie odpowiedziałaby... sztuczna inteligencja? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Gitarzyści i gitarzystki wszech czasów według "Rolling Stone"

Z pomocą przyszedł Chat GPT, czyli narzędzie, z którego coraz chętniej korzystamy na co dzień. Jesteśmy przekonani, że ranking najlepszych rockowych gitarzystów wszech czasów sygnowany przez sztuczną inteligencję zachęci naszych czytelników do szerszej dyskusji w tym temacie.

– Każdy z nich to osobna historia, inna estetyka, inne wartości – ale wszyscy łączy jedno: bez nich rock nie byłby tym, czym jest – taki komunikat otrzymaliśmy od aplikacji po wpisaniu odpowiedniego zapytania.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 11-20. Oto one:

20. Joe Satriani

19. George Harrison (The Beatles)

(The Beatles) 18. Randy Rhoads (Ozzy Osbourne)

(Ozzy Osbourne) 17. Slash (Guns N' Roses)

(Guns N' Roses) 16. Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave)

(Rage Against the Machine, Audioslave) 15. Pete Townshend (The Who)

(The Who) 14. Duane Allman (The Allman Brothers Band)

(The Allman Brothers Band) 13. Ritchie Blackmore (Deep Purple, Rainbow)

(Deep Purple, Rainbow) 12. Mark Knopfler (Dire Straits)

(Dire Straits) 11. Carlos Santana

A jacy gitarzyści znaleźli się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu. Tam umieściliśmy właśnie czołową dziesiątkę wraz z opisami podpowiedzianymi przez Chat GPT.

Poniżej przypominamy zestawienie najlepszych koncertowych albumów w historii rocka według sztucznej inteligencji [TOP10]: