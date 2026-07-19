Jennifer Finch nie żyje. Basistka L7 zmagała się z agresywnym nowotworem mózgu

Zaledwie kilka dni temu zagraniczne portale informowały o starcie zbiórki pieniężnej na platformie GoFundMe, której celem było wsparcie Jennifer Finch. Zgromadzone fundusze miały pokryć koszty leczenia artystki, u której wykryto agresywny nowotwór mózgu. Początkowe rokowania wskazywały, że standardowa radioterapia wystarczy do pokonania choroby, jednak w trakcie terapii wystąpiły poważne powikłania, zmuszające lekarzy do przeprowadzenia dodatkowych zabiegów chirurgicznych. Z powodu postępującej choroby i inwazyjnego leczenia basistka straciła pełną sprawność ruchową i musiała polegać na stałej pomocy osób trzecich.

Muzycy ze świata rocka i metalu, którzy zmarli w 2025 roku

Odpowiedź ze strony fanów artystki oraz całego środowiska muzycznego była natychmiastowa. W mgnieniu oka udało się zgromadzić zakładane 300 tysięcy dolarów. Zgromadzone środki dawały nadzieję na kontynuację specjalistycznego leczenia i powrót do zdrowia. Niestety, w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego, na profilach społecznościowych artystki opublikowano tragiczną wiadomość o jej śmierci.

Rodzina i przyjaciele artystki wydali krótki komunikat, w którym wyrazili głęboki ból po jej stracie. Podkreślono w nim niebagatelną rolę, jaką odegrała w kształtowaniu historii muzyki rockowej, a także podziękowano za ogromną falę życzliwości i wsparcia, jakiej artystka doświadczyła w końcowym etapie swojego życia.

Z przykrością informujemy o śmierci naszej partnerki, siostry, córki i przyjaciółki Jennifer Precious Finch. Wpływ Jennifer na świat muzyki był ogromny, jej wpływ na nasze życie – jeszcze większy. Doceniamy Wasze zainteresowanie i troskę, dziękujemy za wszystkie miłe wiadomości. Docenimy również chwilę wytchnienia w samotności, w tym trudnym czasie - brzmi stanowisko rodziny.

Jennifer Finch z zespołu L7 nie żyje. Basistka współtworzyła ruch riot grrrl

Jennifer Finch zyskała sławę przede wszystkim jako basistka amerykańskiej grupy L7. Zespół został założony w 1985 roku w Los Angeles. Finch grała w nim na gitarze basowej od początku istnienia grupy aż do 1996 roku, a następnie powróciła do składu po reaktywacji w 2014 roku. L7 jest powszechnie uważane za jeden z fundamentów punkowo-feministycznego ruchu riot grrrl, który rozwijał się równolegle i w bliskiej korelacji z muzyką grunge lat 90. i trzecią falą feminizmu.

Kiedy dziewczyny się wkurzyły. Riot grrrl, czyli kobiecy gitarowy bunt: