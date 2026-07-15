Marilyn Manson - co kryje głośny krążek "Portrait of an American Family"? | Jak dziś rockuje?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-15 13:44

Bywają sytuacje, gdy zespół po powstaniu kilka lat przeznacza na budowanie swojej pozycji, by później już, wydając debiutancki album, mieć otwartą drogę do sukcesu, Można stwierdzić, że coś takiego miało miejsce w przypadku grupy Marilyn Manson, początkowo funkcjonującej jako Marilyn Manson & the Spooky Kids.

Brian Warner swoją przygodę ze światem muzyki rozpoczął z nieco innej strony, niż wielu może się wydawać. Jako student dziennikarstwa postanowił połączyć swoje zajęcie z muzyczną pasją i zajmował się przeprowadzaniem wywiadów z popularnymi na przełomie lat 80. i 90. artystami, chociażby Trentem Reznorem z Nine Inch Nails. Warner publikował też swoje felietony oraz wiersze, a na te natknął się gitarzysta Scott Putesky, który skontaktował się z młodym dziennikarzem i zaproponował mu założenie zespołu.

Dobro i zło

Brian przystał na tę propozycję, a w 1989 roku oficjalnie powstała formacja Marilyn Manson & the Spooky Kids. Choć jej skład często się zmieniał, każdego z nowych członków obowiązywała konkretna zasada - konieczność wymyślenia sobie pseudonimu, który łączyłby imię wybranej aktorki bądź artystki muzycznej, uznawanej w USA i na świecie za "symbol seksu" oraz nazwisko danego seryjnego mordercy. Pomysł ten miał by wyrazem dychotomii dobra i zła -  tak oto Brian Warner stał się Marilynem Mansonem, Scott Putesky Daisy Berkovitz, a basista Brian Tutunick - Olivią Newton Bundy.

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Droga do debiutu

Zespół zaczął występować w okolicy Fort Lauderdale na Florydzie i natychmiastowo zyskał znaczną popularność i rozgłos, a wszystko to ze względu na charakter swoich koncertów. Te przybierały postać performansów, na których pojawiały się chociażby przywiązane do krzyży nagie kobiety, truchła zwierząt, ogień, uwagę przyciągali też sami muzycy w nietypowych makijażach i strojach, często uwzględniających elementy odzieży kobiecej. Grupa koncertowała, nagrywała i wydawała swoje kasety, a w 1990 roku na jej horyzoncie pojawił się Reznor. Warner przeprowadził z nim wywiad, a przy okazji przekazał taśmy demo zespołu. Te zrobiły na muzyku ogromne wrażenie - tak duże, że zaprosił on formację do zagrania supportu przed występem jego własnego Nine Inch Nails.

Zespół krótko po tym podpisał kontrakt z Sony Music, jednak jeden z dyrektorów, Richard Griffin, miał zacząć za bardzo wpływać na jej wizerunek - miał też chcieć pozbyć się ze składu Mansona. Formacja dalej nagrywała, gdy na jej drodze ponownie pojawił się Reznor. Zaproponował jej kontrakt z utworzoną przez siebie wytwórnią Nothing Records - ten został podpisany, a grupa przyjęła nową nazwę - po prostu Marilyn Manson.

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Oto "Portrait of an American Family"

Grupa rozpoczęła prace nagraniowe latem 1993 roku w Miami z producentem Roli Mosimannem, a cały proces zakończył się kilka miesięcy później. Muzycy nie byli jednak zadowolenie z efektu, znanego dziś jako The Manson Family, a Warner postanowił spotkać się z Reznorem w Records Plant, by tam dokonać ponownego miksu nagrań - proces ten okazał się być wyjątkowo wymagający, a niektórymi kompozycjami Panowie zajmowali się niemal od zera. Dokonywano ponownych nagrań, do czego początkowo nie był przekonany Berkowitz, do udziału w sesjach nie został natomiast zaproszony Gidget Gein, który w 1990 roku zastąpił Bundy'ego. Basista miał bardzo duże problemy z uzależnieniem od heroiny, co potraktowano jako przeszkodę w pracach - został on jednak ujęty w creditsach jako odpowiedzialny za wszystkie partie basowe, słyszane na efekcie końcowym.

Szybko stało się jasne, że projekt ten nie jest już tym, z czym grupa pojawiła się u lidera Nine Inch Nails, w związku z czym zdecydowano się mu nadać nowy tytuł - postawiono na Portrait of an American Family. Wydawnictwo ujrzało światło dzienne 19 lipca 1994 roku, a w czasie tym w skład Marilyn Manson wchodzili, poza Mansonem i Berkowitzem, także Stephen Bier (Madonna Wayne Gacy ), Frederick Streithorst Jr. (Sara Lee Lucas) i Jeordie Osbourne White (Twiggy Ramirez).

Ciekawostki o debiucie Marilyn Manson

Płyta, choć pod wieloma względami kontrowersyjna, spotkała się z uznaniem krytyków, a dziś uważa się ją za jedną z najważniejszych dla współczesnego heavy metalu. Grupa w ramach promocji krążka wydała dwa single: Get Your Gunn i Lunchbox, wyruszyła także jako support w trasę "Self Destruct Tour" Nine Inch Nails, a kolejno rozpoczęła własne, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, tournée.

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