Marilyn Manson - co kryje głośny krążek "Portrait of an American Family"? | Jak dziś rockuje?

Brian Warner swoją przygodę ze światem muzyki rozpoczął z nieco innej strony, niż wielu może się wydawać. Jako student dziennikarstwa postanowił połączyć swoje zajęcie z muzyczną pasją i zajmował się przeprowadzaniem wywiadów z popularnymi na przełomie lat 80. i 90. artystami, chociażby Trentem Reznorem z Nine Inch Nails. Warner publikował też swoje felietony oraz wiersze, a na te natknął się gitarzysta Scott Putesky, który skontaktował się z młodym dziennikarzem i zaproponował mu założenie zespołu.

Dobro i zło

Brian przystał na tę propozycję, a w 1989 roku oficjalnie powstała formacja Marilyn Manson & the Spooky Kids. Choć jej skład często się zmieniał, każdego z nowych członków obowiązywała konkretna zasada - konieczność wymyślenia sobie pseudonimu, który łączyłby imię wybranej aktorki bądź artystki muzycznej, uznawanej w USA i na świecie za "symbol seksu" oraz nazwisko danego seryjnego mordercy. Pomysł ten miał by wyrazem dychotomii dobra i zła - tak oto Brian Warner stał się Marilynem Mansonem, Scott Putesky Daisy Berkovitz, a basista Brian Tutunick - Olivią Newton Bundy.

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Droga do debiutu

Zespół zaczął występować w okolicy Fort Lauderdale na Florydzie i natychmiastowo zyskał znaczną popularność i rozgłos, a wszystko to ze względu na charakter swoich koncertów. Te przybierały postać performansów, na których pojawiały się chociażby przywiązane do krzyży nagie kobiety, truchła zwierząt, ogień, uwagę przyciągali też sami muzycy w nietypowych makijażach i strojach, często uwzględniających elementy odzieży kobiecej. Grupa koncertowała, nagrywała i wydawała swoje kasety, a w 1990 roku na jej horyzoncie pojawił się Reznor. Warner przeprowadził z nim wywiad, a przy okazji przekazał taśmy demo zespołu. Te zrobiły na muzyku ogromne wrażenie - tak duże, że zaprosił on formację do zagrania supportu przed występem jego własnego Nine Inch Nails.

Zespół krótko po tym podpisał kontrakt z Sony Music, jednak jeden z dyrektorów, Richard Griffin, miał zacząć za bardzo wpływać na jej wizerunek - miał też chcieć pozbyć się ze składu Mansona. Formacja dalej nagrywała, gdy na jej drodze ponownie pojawił się Reznor. Zaproponował jej kontrakt z utworzoną przez siebie wytwórnią Nothing Records - ten został podpisany, a grupa przyjęła nową nazwę - po prostu Marilyn Manson.

Oto "Portrait of an American Family"

Grupa rozpoczęła prace nagraniowe latem 1993 roku w Miami z producentem Roli Mosimannem, a cały proces zakończył się kilka miesięcy później. Muzycy nie byli jednak zadowolenie z efektu, znanego dziś jako The Manson Family, a Warner postanowił spotkać się z Reznorem w Records Plant, by tam dokonać ponownego miksu nagrań - proces ten okazał się być wyjątkowo wymagający, a niektórymi kompozycjami Panowie zajmowali się niemal od zera. Dokonywano ponownych nagrań, do czego początkowo nie był przekonany Berkowitz, do udziału w sesjach nie został natomiast zaproszony Gidget Gein, który w 1990 roku zastąpił Bundy'ego. Basista miał bardzo duże problemy z uzależnieniem od heroiny, co potraktowano jako przeszkodę w pracach - został on jednak ujęty w creditsach jako odpowiedzialny za wszystkie partie basowe, słyszane na efekcie końcowym.

Szybko stało się jasne, że projekt ten nie jest już tym, z czym grupa pojawiła się u lidera Nine Inch Nails, w związku z czym zdecydowano się mu nadać nowy tytuł - postawiono na Portrait of an American Family. Wydawnictwo ujrzało światło dzienne 19 lipca 1994 roku, a w czasie tym w skład Marilyn Manson wchodzili, poza Mansonem i Berkowitzem, także Stephen Bier (Madonna Wayne Gacy ), Frederick Streithorst Jr. (Sara Lee Lucas) i Jeordie Osbourne White (Twiggy Ramirez).

Ciekawostki o debiucie Marilyn Manson

Płyta, choć pod wieloma względami kontrowersyjna, spotkała się z uznaniem krytyków, a dziś uważa się ją za jedną z najważniejszych dla współczesnego heavy metalu. Grupa w ramach promocji krążka wydała dwa single: Get Your Gunn i Lunchbox, wyruszyła także jako support w trasę "Self Destruct Tour" Nine Inch Nails, a kolejno rozpoczęła własne, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, tournée.

Jakie ciekawostki skrywa "Portrait of an American Family"? Sprawdź w galerii: