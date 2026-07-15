Jakim gitarzystą był Kurt Cobain? Zaskakujące stwierdzenie Briana Maya (Queen)

Brian May to jeden z gitarowych idoli wszech czasów. Muzyk zdobył światowe uznanie jako członek zespołu Queen, kompozytor, autor tekstów, okazjonalnie wokalista, jednak to właśnie jego styl gry na gitarze najbardziej zapisał się w historii muzyki. Obecnie Briana wskazuje się zgodnie jako jednego z najważniejszych gitarzystów w historii: magazyn "Rolling Stone" umieścił Maya na 33. pozycji w swoim zaktualizowanym rankingu gitarzystów i gitarzystek wszech czasów, a większość fanów Queen jednogłośnie uznała, że jest to zdecydowanie zbyt niskie miejsce, jak na umiejętności artysty i znaczenie jego gry dla muzyki i stylu młodszych gitarzystów, którzy znaleźli się w zestawieniu na lepszych pozycjach.

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Brian May ocenił umiejętności Kurta Cobaina

Jakiś czas temu jednym z elementów rozmowy z Howardem Sternem stał się za to ranking "Total Guitar", zgodnie z którym Brian May został uznany przez fanów za gitarzystę wszech czasów. Muzyk podziękował za to wyróżnienie, zwrócił jednak uwagę na innych gitarzystów, których sam podziwia, którzy go inspirują. Na liście Maya znaleźli się Nuno Bettencourt, Jeff Beck, Eddie Van Halen, Jimi Hendrix, Steve Vai, Eric Clapton i... Kurt Cobain!

Brian May powiedział, że Kurt jest najlepszym przykładem na to, że gitarzyści nie powinni nigdy czuć, że muszą coś komukolwiek udowadniać. Artysta zwrócił uwagę, że Kurt nigdy nie był bardzo technicznym gitarzystą, a mimo to stworzył spuściznę, dzięki której muzyka otrzymała jedne z najlepszych utworów gitarowych wszech czasów. May zaznaczył, że dla niego w grze na gitarze nie chodzi o technikę, a o emocje, jakie się w nią wkłada.

Myślę, że żaden gitarzysta nie powinien czuć, że ma coś do udowodnienia. To nie jest konkurs. Kurt Cobain jest tutaj świetnym przykładem. Nie ma zbyt wielu technicznych rzeczy w jego grze, a on nie pracował tak ciężko, aby stać się szczególnie sprawnym technicznie, a mimo to dał nam spuściznę w postaci wspaniałej, jedynej w swoim rodzaju, muzyki gitarowej wszech czasów. Więc tu nie chodzi o technikę. Chodzi o to, co w to wkładasz i co czujesz oraz jakie uczucie odbija się w twojej grze na gitarze - powiedział May w wywiadzie.

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