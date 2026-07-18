System of a Down i Queens of the Stone Age na Narodowym w Warszawie! Sprawdź rozkład godzinowy koncertu

System of a Down to jeden z największych zespołów współczesnego metalu. Formacja w ubiegłym roku, po latach skupienia się na koncertowaniu przede wszystkim na terenie Stanów Zjednoczonych, zdecydowała się zagrać kilka pokazów w Ameryce Południowej. Po ogłoszeniu tej serii występów natychmiast pojawiły się pytania o szanse na kolejne - w domyśle zorientowane na tereny Europy, zwłaszcza mając w pamięci odwołane koncerty (w tym w Krakowie) z 2020 roku.

Plotki o trasie po Starym Kontynencie System of a Down zaczęły się pojawiać się na początku września ubiegłego roku, aż w końcu zostały oficjalnie potwierdzone w połowie miesiąca. To wtedy okazało się, że grupa nie tylko zawita do Europy, ale przy tej okazji zaliczy wizytę w Polsce, a koncerty, już dwa, które odbywają się 18 i 19 lipca na warszawskim PGE Narodowym, de facto zamkną całą trasę koncertową. Ta jest dynamiczna, trwa niespełna trzy tygodnie, a w roli gości specjalnych występują na niej dwie równie duże i uwielbiane przez fanów i fanki formacje: Acid Bath oraz Queens of the Stone Age!

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Rozkład godzinowy koncertów Acid Bath, Queens of the Stone Age oraz System of a Down w Warszawie 18 i 19 lipca [CZASÓWKA]

Pierwszy koncert za nami, od drugiego dzielą nas tylko godziny! Na dzień przed pierwszym z nich, w południe w piątek 17 lipca, organizator, czyli Live Nation, udostępnił oficjalną czasówkę, która obowiązuje na oba wydarzenia! O której na scenie pojawią się Acid Bath i Queens of the Stone Age, a kiedy grać zacznie główna gwiazda wieczoru, czyli System of a Down? Tak prezentuje się harmonogram godzinowy:

16:30 otwarcie bram

18:30 Acid Bath

19:30 Queens of the Stone Age

21:00 System Of A Down

16:30- Early Entry VIP

17:00 - otwarcie bram

18:00 - Acid Bath

19:00 - Queens of the Stone Age

20:30 - System of a Down Co istotne, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, System of a Down zaprezentowali nieco inny harmonogram. Wygląda on następująco:

Uwaga! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Bez tych utworów nie ma koncertu System Of A Down. 15 numerów, na które czekają wszyscy: