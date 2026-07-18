Od buntu do Złotego Medalu. Republika odbierze medal Gloria Artis w Jarocinie​!

Uhonorowanie zespołu w tym szczególnym miejscu to efekt wspólnej, oficjalnej inicjatywy Dyrektora Artystycznego Jarocin Festiwal, Michała Wiraszki, oraz Burmistrzyni Jarocina, Urszuli Wyremblewskiej-Korzyniewskiej.

Wybór Jarocina na miejsce wręczenia medalu nie jest przypadkowy. To właśnie na tutejszym festiwalu w 1985 roku Republika rozegrała jeden z najbardziej dramatycznych i spektakularnych koncertów w historii polskiego rocka. Przywitani przez zbuntowaną publiczność gwizdami, pomidorami i kamieniami, muzycy nie zeszli ze sceny. Z każdym kolejnym utworem – od „Kombinatu”, przez „Białą flagę”, po „Moją krew” – zmieniali wrogie nastroje w czysty zachwyt. Koncert zakończył się gigantyczną owacją na stojąco, przechodząc do legendy jako symbol triumfu sztuki nad uprzedzeniami.

Muzyka rockowa lat 80-tych - Polska. Albumy, które zmieniły historię

Program wydarzenia w Kinie ECHO (19 lipca)

12:45–13:55 | Spotkanie autorskie „Moja Krew, Twoja Krew – 40 lat później”. Goście: Zbyszek Krzywański, Sławek Ciesielski (Republika), Darek Malejonek, Paweł Gumola. Prowadzenie: Piotr Stelmach i Leszek Gnoiński

14:00 | Oficjalna ceremonia wręczenia Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” członkom zespołu Republika.

Oficjalną ceremonię wręczenia Medalu poprowadzi Piotr Metz – jeden z najbardziej cenionych, charyzmatycznych i rozpoznawalnych dziennikarzy muzycznych w Polsce.

Swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele polskiej sceny muzycznej oraz Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc, która wręczy Medal w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wstęp na wydarzenie jest otwarty, jednak obowiązuje ograniczona liczba miejsc.

Rockoskop: prześwietlamy dyskografię zespołu REPUBLIKA: