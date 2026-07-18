Od buntu do Złotego Medalu. Republika odbierze medal Gloria Artis w Jarocinie​!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-18 17:34

Jarocin – Miasto Muzyki przygotowuje się na historyczny moment. 17 lipca rozpoczęła się pierwsza edycja Konferencji Rytmy Młodych, która przez trzy dni będzie towarzyszyć Jarocin Festiwal. Jej zwieńczeniem będzie wyjątkowe wydarzenie 19 lipca o godz. 12:45 w Kinie ECHO – spotkanie autorskie „Moja Krew, Twoja Krew – 40 lat później” z udziałem Zbyszka Krzywańskiego, Sławka Ciesielskiego (Republika), Darka Malejonka i Pawła Gumoli, prowadzone przez Piotra Stelmacha i Leszka Gnoińskiego. Kulminacją spotkania będzie wręczenie legendarnej grupie Republika Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. To najwyższe odznaczenie przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafi do rąk muzyków w miejscu, które ponad cztery dekady temu zdefiniowało ich sceniczną tożsamość.

Portret trzech członków zespołu Republika na czarnym tle. O medalu Gloria Artis dla muzyków przeczytasz na EskaRock.
Autor: Maciek Lachowicz/ Materiały prasowe

Uhonorowanie zespołu w tym szczególnym miejscu to efekt wspólnej, oficjalnej inicjatywy Dyrektora Artystycznego Jarocin Festiwal, Michała Wiraszki, oraz Burmistrzyni Jarocina, Urszuli Wyremblewskiej-Korzyniewskiej.

Wybór Jarocina na miejsce wręczenia medalu nie jest przypadkowy. To właśnie na tutejszym festiwalu w 1985 roku Republika rozegrała jeden z najbardziej dramatycznych i spektakularnych koncertów w historii polskiego rocka. Przywitani przez zbuntowaną publiczność gwizdami, pomidorami i kamieniami, muzycy nie zeszli ze sceny. Z każdym kolejnym utworem – od „Kombinatu”, przez „Białą flagę”, po „Moją krew” – zmieniali wrogie nastroje w czysty zachwyt. Koncert zakończył się gigantyczną owacją na stojąco, przechodząc do legendy jako symbol triumfu sztuki nad uprzedzeniami.

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Program wydarzenia w Kinie ECHO (19 lipca)

12:45–13:55 | Spotkanie autorskie „Moja Krew, Twoja Krew – 40 lat później”. Goście: Zbyszek Krzywański, Sławek Ciesielski (Republika), Darek Malejonek, Paweł Gumola. Prowadzenie: Piotr Stelmach i Leszek Gnoiński

14:00 | Oficjalna ceremonia wręczenia Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” członkom zespołu Republika.

Oficjalną ceremonię wręczenia Medalu poprowadzi Piotr Metz – jeden z najbardziej cenionych, charyzmatycznych i rozpoznawalnych dziennikarzy muzycznych w Polsce.

Swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele polskiej sceny muzycznej oraz Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc, która wręczy Medal w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wstęp na wydarzenie jest otwarty, jednak obowiązuje ograniczona liczba miejsc.

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