Jarocin 2026 - rozpiska godzinowa koncertów. Sprawdź kluczowe informacje przed startem występów!

Program tegorocznej edycji został zbudowany wokół idei spotkania historii z teraźniejszością. Za jego koncepcję odpowiada dyrektor artystyczny Michał Wiraszko, który postawił na projekty specjalne, reaktywacje i jubileusze. Na dwóch festiwalowych scenach wystąpi ponad pięćdziesiąt zespołów reprezentujących kilka pokoleń polskiej muzyki – od ikon rocka i punka po najciekawsze zjawiska współczesnej sceny alternatywnej.

Kuratorską koncepcję festiwalu najlepiej oddaje projekt specjalny „Moja krew, Twoja krew” przygotowany z okazji 40. rocznicy kultowego filmu BBC, który opowiedział światu o fenomenie polskiej, alternatywnej sceny muzycznej lat 80. Po raz pierwszy, od wielu lat, pod szyldem Republika na jednej scenie ponownie spotkają się Zbigniew Krzywański, Sławomir Ciesielski i Leszek Biolik. Obok nich wystąpią Robert Gawliński, Wojciech Waglewski, Darek Malejonek, Tomasz Lipiński, Paweł Gumola, Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Kasia Lins, Szymon Jarmuła oraz inni artyści reprezentujący różne muzyczne pokolenia. Projekt jest koprodukcją Jarocin Festiwal i Męskiego Grania. Po premierze w Jarocinie zostanie zaprezentowany jeszcze tylko dwukrotnie – podczas finałów trasy Męskie Granie w Krakowie i Warszawie.

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Jednym z najgłośniejszych wydarzeń tegorocznej edycji będzie również reaktywacja zespołu Houk, w oryginalnym składzie, z czasów albumu Generation X. To pierwszy taki koncert od ponad trzydziestu lat. Istotnym elementem programu są również jubileusze. Sztywny Pal Azji i The Bill świętują 40-lecie działalności, Farben Lehre przypomina ponad cztery dekady obecności na polskiej scenie punkrockowej, a Happysad obchodzi 25-lecie istnienia. Jednym z najbardziej emocjonalnych momentów festiwalu będzie ostatni jarociński koncert Lecha Janerki. Artysta kończy swój sceniczny rozdział, a Jarocin stanie się jednym z ostatnich miejsc, w których będzie można usłyszeć jego twórczość na żywo.

Obok legend na scenach pojawią się artyści wyznaczający kierunki współczesnej muzyki. Lordofon po raz pierwszy zagra na Jarocin Festiwal, a Mery Spolsky zaprezentuje premierowy projekt „Mery Spolsky gra Kontrolę W. i Kosmetyki Mrs. Pinki” – autorską interpretację twórczości zespołów nowej fali. Przed jarocińską publicznością wystąpią również Krzysztof Zalewski, WaluśKraksaKryzys, Zuta oraz laureaci Przeglądu Wielkopolskie Rytmy Młodych – konkursu, który od lat otwiera drogę nowym pokoleniom artystów.

Nowością tegorocznej edycji będzie Konferencja Rytmy Młodych (KONFA) – pierwsze w historii festiwalu wydarzenie skierowany do branży muzycznej i wszystkich zainteresowanych przyszłością rynku muzycznego. W programie znalazły się m.in. warsztaty radiowe z Marcinem Bąkiewiczem, spotkanie autorskie „Sklejam słowa” ze Spiętym, panel „Rola producenta w życiu muzyka” z Marcinem Borsem, rozmowa „Jak porywać tłumy?” z Zuzą Głowacką oraz spotkanie „Dialogi na cztery nogi” z udziałem Krzysztofa Grabowskiego z Dezertera i Krzysztofa Grabowskiego ze Strachów na Lachy. W konferencji wezmą udział również producenci, managerowie, wydawcy i przedstawiciele najważniejszych instytucji polskiego rynku muzycznego.

Festiwalowe emocje nie kończą się wraz z ostatnim koncertem na głównych scenach. Każdej nocy muzyka przeniesie się do Spichlerza Polskiego Rocka, gdzie odbędą się kameralne koncerty i jam sessions. W czwartek wystąpi Nene Heroine, w piątek Variété, a w sobotę Bakshish.

Jarocin 2026 - harmonogram koncertów

PIĄTEK - 17 LIPCA

Scena Czarna

16:00–16:20 – Brudne Dzieci Sida

16:25–17:05 – The Bill

17:25–18:10 – Spięty

18:30–19:25 – Farben Lehre

19:45–20:40 – Strachy na Lachy

21:00–21:20 – Laureat

21:50–22:50 – Dezerter

23:20–00:30 – Lech Janerka

Scena Biała

17:05–17:25 – Czemoo

18:10–18:30 – Stacja B.

19:25–19:45 – Negatyw

20:40–21:00 – Gold Rock Band

21:20–21:50 – Leniwiec

22:50–23:20 – Frontside

00:30–01:15 – WaluśKraksaKryzys

SOBOTA - 18 LIPCA

Scena Czarna

15:45–16:05 – Sensei Dżakba

16:10–16:40 – DimoN

17:00–17:45 – Wojtek Szumański

18:05–19:05 – Sztywny Pal Azji

19:25–20:20 – Houk

20:40–21:00 – Laureat

21:30–22:40 – Acid Drinkers

23:10–00:30 – Happysad

Scena Biała

16:40–17:00 – Sick Saints

17:45–18:05 – Okrütnik

19:05–19:25 – Sigma x Snutki

20:20–20:40 – Subterfuge

21:00–21:30 – Père-Lachaise

22:40–23:10 – Cafe Trauma

00:30–01:30 – Voo Voo

NIEDZIELA - 19 LIPCA

Scena Czarna

15:00–15:20 – Guma

15:25–16:05 – Wiraszko

16:25–17:15 – Mery Spolsky

17:45–18:45 – Lordofon

19:15–20:25 – Zalewski

20:55–21:55 – Kasia Lins

22:40–00:00 – Moja Krew, Twoja Krew

Scena Biała

17:15–17:45 – Jacko Brango

18:45–19:15 – The Cassino

20:25–20:55 – Zuta

21:55–22:40 – Closterkeller

Do zobaczenia w Jarocinie od 17 do 19 lipca.

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