Judas Priest - historia i ciekawostki o albumie "Screaming for Vengeance" | Jak dziś rockuje?

W 1982 roku zespół Judas Priest był na szczytach sławy. W 1980 roku ukazał się przełomowy dla nich album British Steel, który dotarł do czwartego miejsca na brytyjskiej liście przebojów i do Top 30 na legendarnym Billboard 200. Sukces ten powtórzył wydany już rok później Point of Entry, który jednak od poprzednika różnił się nieco bardziej mocniejszym i żywszym brzmieniem. Panowie nie zamierzali przestać - już dwa miesiące po wydaniu tego wydawnictwa, rozpoczęli prace nad kolejnym.

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Droga do przełomu

Zespół wszedł do studia już w styczniu 1982 roku. Większość nagrań miała miejsce w Ibiza Sound Studios na Ibizie w Hiszpanii, na dogrywki i miks Panowie przenieśli się na jakiś czas na Florydę. Nad całym projektem czuwał poważany w środowisku producent Tom Allom, z którym Panowie po raz pierwszy połączyli siły w ramach prac nad Unleashed in the East - śmiało można nazwać Alloma ojcem sukcesu Judas Priest. Sesja trwała dość krótko, raptem pięć miesięcy, a już w lipcu, dokładnie 17 lipca 1982 roku, ukazał się album, zatytułowany Screaming for Vengeance.

Przyjęcie albumu

Zespół odniósł sukces komercyjny już za sprawą British Steel i choć cieszył się sporą popularnością w USA, to jego albumy nie sprzedawały się tam najlepiej - zmieniło się to wraz z wydaniem Screaming for Vengeance. Płyta, tak jak poprzedniki, spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony krytyków, którzy określali ją wręcz mianem kolejnego arcydzieła, które wyszło spod ręki Judas Priest.

Oto 5 ciekawostek o albumie "Screaming for Vengeance"

Za albumem kryje się kilka ciekawostek - znajdziesz je w galerii:

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