Castle Party 2026 w Bolkowie. Znamy pełną rozpiskę koncertów - sprawdź szczegóły

Ogromne zainteresowanie wydarzeniem było widoczne jeszcze przed ogłoszeniem line-upu. Pierwsza pula biletów Blind Bird została wyprzedana w ciągu kilku minut od rozpoczęcia sprzedaży. Organizatorzy podkreślali wówczas, że pokazuje to ogromne zaufanie i lojalność fanów Castle Party. Festiwal od lat przyciąga do Bolkowa miłośników gotyckiego i alternatywnego brzmienia, a jego charakterystycznym elementem pozostaje połączenie muzyki z historyczną scenerią średniowiecznego zamku. Oprócz koncertów wydarzenie obejmuje także warsztaty, wystawy, pokazy mody alternatywnej oraz spotkania z twórcami. Organizatorzy deklarują, że ich celem jest tworzenie bezpiecznej, otwartej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich uczestników. Castle Party promuje różnorodność i akceptację, a każdego roku integruje tysiące uczestników z Polski i zagranicy.
Castle Party 2026. Rozpiska koncertów dzień po dniu
Organizatorzy opublikowali pełną rozpiskę dzienną festiwalu. Wraz z jej ogłoszeniem poinformowano również, że 1 czerwca 2026 roku do sprzedaży trafiły bilety jednodniowe.
Czwartek, 16 lipca 2026 – Scena parkowa
- Meluzyna
- After The Sin
- Mayflower Madame
- Denut
- A Projection
- Merciful Nuns
Piątek, 17 lipca 2026
Scena zamkowa
- The Last Digital Angel
- She Pleasures Herself
- Rotersand
- Empathy Test
- Hocico
- Diary of Dreams
Scena parkowa
- Wolfpack Heading Nowhere
- Thy Worshiper
- On All Focus
- The Devil’s Trade
- Wyatt E
- Wolvennest
- Sierra Veins (Night Show)
Dodatkowo o godzinie 22:00 zaplanowano tradycyjny pokaz ognia.
Sobota, 18 lipca 2026
Scena zamkowa
- Her Own World
- The Silverback
- Long Night
- Dawn of Ashes
- The 3rd And The Mortal
- Tribulation
- Moonspell
Scena parkowa
- Infamis Tenebre
- The Allegorist
- In Slaughter Natives
- Xotox
- This Morn’ Omnia
- Hybryds
Niedziela, 19 lipca 2026
Scena zamkowa
- Agonised Too
- White Ritual
- Horskh
- Rue Oberkamph
- Traitrs
- Cold Cave
- Skáld
Scena parkowa
- Death By Love
- Autoscopy
- Mortes
- Unter Null
- Rein
- Extize (Night Show)
Castle Party 2026. Bilety jednodniowe i karnety są już w sprzedaży
Wraz ze zbliżającą się datą festiwalu do sprzedaży trafiły bilety jednodniowe oraz karnety na scenę parkową. Organizatorzy poinformowali również o wprowadzeniu płatności PayPal, która ma uprościć proces zakupu i zapewnić szybkie oraz bezpieczne transakcje.Castle Party pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń dla odbiorców zainteresowanych muzyką alternatywną, a także platformą prezentacji artystów działających w obrębie gothic metalu, darkwave i industrialu.Ceny biletów i karnetów
Limited 2 – 669 PLN
- obowiązuje na obu scenach we wszystkie dni
- promocyjna cena obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli
Park Stage – 4 Day Pass – 320 PLN
- obowiązuje na scenie parkowej we wszystkie dni
- promocyjna cena obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli
Jednodniowy – Piątek – 320 PLN
- obowiązuje na obu scenach w piątek
- promocyjna cena obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli
Jednodniowy – Sobota – 320 PLN
- obowiązuje na obu scenach w sobotę
- promocyjna cena obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli
Jednodniowy – Niedziela – 320 PLN
- obowiązuje na obu scenach w niedzielę
- promocyjna cena obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli
Cena nie zawiera opłaty serwisowej bileterii. Bilety są dostępne pod adresem.
FAQ dotyczące biletów
- Bilety jednodniowe i karnety można nabyć w kasie przy scenie parkowej od czwartku.
- Karnet zakupiony przez internet można dostać drogą elektroniczną od razu.
- Ze względów bezpieczeństwa może zaistnieć sytuacja, że wejście na scenę parkową będzie się odbywać w systemie rotacyjnym.
Pole namiotowe Castle Party 2026 będzie działać od 12 do 20 lipca
Organizatorzy opublikowali również informacje dotyczące pola namiotowego, które jak co roku będzie dostępne dla uczestników festiwalu. Kemping został uruchomiony 12 lipca i będzie funkcjonował do 20 lipca 2026 roku.Pole namiotowe zlokalizowane przy ul. Polnej 16 w Bolkowie ma umożliwić uczestnikom pobyt w pobliżu terenu festiwalu oraz korzystanie z infrastruktury przygotowanej specjalnie na czas wydarzenia. Organizatorzy zwracają uwagę na widok na zamek oraz niewielką odległość od festiwalowych scen.
Co będzie dostępne na polu namiotowym?
- widok na zamek w Bolkowie i relatywnie niedużą odległość od niego
- dwie strefy sanitarne z prysznicami w kontenerach
- łącznie 16 kabin prysznicowych
- punkty ładowania telefonów i innych urządzeń elektrycznych
- cisza nocna obowiązująca w godzinach 22:00–7:00
- ochrona dostępna we współpracy z OJRG Bolków
- personel przeszkolony w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
- oprysk przeciw kleszczom
- całodobowy numer kontaktowy dostępny przez cały okres funkcjonowania kempingu
Cennik pola namiotowego
- Namiot 1–2 osobowy – 30 zł/doba
- Namiot 3–4 osobowy – 40 zł/doba
- Pawilon / wiata – 40 zł/doba
- Osoba – 30 zł/doba
- Prąd (ograniczony dostęp) – 40 zł/doba
- Auto osobowe – 40 zł/doba
- Bus – 45 zł/doba
- Camper / Camping – 80 zł/doba
- Motor – 25 zł/doba
Na polu namiotowym obowiązuje wyłącznie płatność gotówką.