Metallica wraca na listy przebojów. Wszystko za sprawą krążka z lat 90.!

Być może od jakiegoś już czasu Metallica nie należy do grona zespołów, które wydają swoje płyty regularnie, utrzymując przy tym krótką, dwu- czy trzyletnią przerwę. Od premiery najbardziej wciąż aktualnego krążka formacji, czyli 72 Seasons minęły w kwietniu tego roku już trzy lata.

W tym wszystkim Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett i Robert Trujillo skupiają się na dawaniu swoim fanom i fankom innych niespodzianek i gratisów. Mowa tu o wydaniach specjalnych, najczęściej przy okazji wypadających akurat jubileuszy, już znanych płyt. W ubiegłym roku światło dzienne ujrzała edycja rozszerzona albumu Load z 1996 roku, a w tym, zaledwie kilka dni temu, ukazało się nowe wydanie, pełne rarytasów i perełek siostry-bliźniaczki tej płyty, czyli ReLoad. Teraz okazuje się, że ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem fanów i fanek!

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"ReLoad" Metalliki wróciło na listy przebojów w Stanach Zjednoczonych!

Dowodem na to są wyniki, jakie ReLoad osiągnęło na różnych wydaniach amerykańskiej listy "Billboard". Płyta powróciła na Billboard 200 i pojawiła się tam na pozycji 16. (tuż po premierze 29 lat temu krążek zadebiutował na szczycie tej listy), zanotowano jej obecność także na zestawieniach:

Top Hard Rock Albums, pozycja nr 1 (debiut)

Top Rock Albums, pozycja nr 3 (debiut)

Top Rock & Alternative Albums, pozycja nr 4 (debiut)

Indie Store Album Sales, pozycja nr 7 (debiut)

Top Album Sales, pozycja nr 9 (powrót)

Vinyl Albums, pozycja nr 7 (powrót)

Przypominamy, że album ReLoad ukazał się 18 listopada 1997 roku, nieco ponad rok po wyczekiwanej od pięciu lat płycie Load. Wydawnictwa te zaprezentowały brzmieniową zmianę w zespole, który zasłynął jako jeden z kluczowych dla stylistyki thrash metalu. To z ReLoad pochodzą cieszące się statusem klasyków The Memory Remains, The Unforgiven II oraz Fuel.

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