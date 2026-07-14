Mike Browning nie żyje. Były Muzyk Nocturnus AD i Morbid Angel miał 62 lata

Przykra informacja pojawiła się na kontach wytwórni Profound Lore Records w mediach społecznościowych późnym wieczorem w poniedziałek 13 lipca. Jak przekazano w niezwykle krótkim komunikacie, Mike Browning zmarł w wieku 62 lat. Nie podano jednak więcej szczegółów, jak okoliczności czy przyczyna zgonu perkusisty. W oświadczeniu muzyk został określony jako "legenda death metalu i ojciec chrzestny death science fiction metalu". Przytoczono także tekst utworu Before Christ/After Death grupy Nocturnus, na działaniach w której Mike Browning skupiał się w ostatnich latach i której płyty wydawała wytwórnia Profound Lore Records.

Muzycy ze świata rocka i metalu, którzy zmarli w 2025 roku

Spoczywaj w pokoju, legendo death metalu i ojcze chrzestny death science fiction metalu, Mike'u Browningu z Nocturnus/Nocturnus AD. Wyrusz w podróż poza bramę do zewnętrznej pustki! "Before Christ - I ruled the land / After Death - I will rule once again" - brzmi treść oświadczenia, opublikowanego przez wytwórnię Profound Lore Records.

Kim był Mike Browning?

Mike Browning urodził się 26 maja 1964 roku w Tampa na Florydzie. Bardzo szybko zainteresował się perkusją, a grać na instrumencie zaczął już jako zaledwie trzynastolatek. Jako swoje inspiracje od najmłodszych lat wskazywał zespoły: Black Sabbath, Slayer, Angel Witch, Mercyful Fate, oraz Celtic Frost. Rozpoznawalność zyskał jako perkusista i wokalista zespołu Morbid Angel, którego częścią był w latach 1984-1986. Z formacji odszedł w wyniku konfliktu z gitarzystą Treyem Azagthothem, który wdarł się w romans z ówczesną partnerką Browninga. W kolejnych latach muzyk skupił się na działalności w założonej przez siebie grupie Nocturnus, która od 2014 roku funkcjonuje w nowym kształcie jako Nocturnus AD. Raptem w 2024 roku grupa wydała album Unicursal.

Muzyce ze świata rocka i metalu, którzy zmarli w 2025 roku: