Lenny Kravitz zmierza do Polski - i ujawnia, że pracuje nad nowym albumem! Jakiej setlisty można się spodziewać w Gdańsku?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-13 11:07

Po wydaniu w 2024 roku krążku "Blue Electric Light" Lenny Kravitz nie zwalnia tempa! Muzyk wciąż jest w trakcie trasy koncertowej, z którą zwiedza cały świat - planuje także kolejny już w trakcie ostatnich dwóch lat powrót do Polski! Jakiej setlisty można się spodziewać na nadchodzącym pokazie w Gdańsku?

Lenny Kravitz z czarną gitarą elektryczną i w okularach przeciwsłonecznych. O koncercie muzyka przeczytasz na EskaRock.
Autor: Mark Seliger/ Materiały prasowe

Fani i fanki Lenny'ego Kravitza dość długo, gdyż aż 6 lat, czekali na powrót artysty z nowym albumem. Po wydaniu w 2018 roku krążka Rise Vibration muzyk zaprezentował płytę Blue Electric Light dopiero w maju 2024 roku. 

To właśnie premiera nowego projektu stała się dla Kravitza okazją do wyruszenia w kolejną światową trasę koncertową. Ta już w samym 2024 roku dotarła do Polski - i to na dwa koncerty! Pierwszy występ Lenny'ego w naszym kraju od aż 5 lat odbył się w lipcu w Krakowie, a kolejny kilka dni później w Łodzi. Na tym jednak wizyty amerykańskiej ikony rocka w Polsce się nie skończyły. Muzyk powrócił nad Wisłę także rok temu, tym razem występując w marcu w Gliwicach - i zagra kolejny już raz u nas dosłownie za moment! Tym razem Lenny Kravitz zbierze publiczność w Ergo Arenie, położonej na ternie Gdańska i Sopotu już 16 lipca!

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Lenny Kravitz zmierza do Polski! Jakiej setlisty można się spodziewać na koncercie w Gdańsku?

Lenny nie zwalnia tempa i wciąż jest w trasie! Muzyk konsekwentnie dokumentuje życie w podróży i wrzuca zdjęcia na swoje konta na portalach społecznościowych. To w opisie jednego z nowszych Kravitz dał do zrozumienia, że w wolniejszych chwilach w autokarze pracuje nad nową muzyką! Artysta wprost wspomniał o następcy Blue Electric Light, dając do zrozumienia, że nowy, nadchodzący projekt jest już na etapie miksowania!

Tymczasem na trasie artysta nadal występuje z nieco starszym materiałem. Jakie kompozycje wybrzmiewają na trasie i jakiej w związku z tym setlisty może się spodziewać publiczność, która zbierze się w Gdańsku?

Lenny Kravitz na tegorocznych koncertach stawia na stałą, niezmieniającą się setlistę. Składa się ona z dziewiętnastu kompozycji i jednego utworu, śpiewanego na bis. Większość listy stanowią klasyki z kultowych krążków Mama Said oraz 5 - poniżej setlista, jaka najprawdopodobniej wybrzmi w Gdańsku:

  1. Bring It On
  2. Dig In
  3. TK421
  4. What the .... Are We Saying?
  5. Always on the Run
  6. Live
  7. Fields of Joy
  8. I Belong to You
  9. Stillness of Heart
  10. Believe
  11. Honey
  12. Beyond the 7th Sky
  13. Low
  14. The Chamber
  15. It Ain't Over 'Til It's Over
  16. Again
  17. American Woman
  18. Fly Away
  19. Are You Gonna Go My Way

Bis:

  1. Let Love Rule

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