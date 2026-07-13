Lenny Kravitz zmierza do Polski - i ujawnia, że pracuje nad nowym albumem! Jakiej setlisty można się spodziewać w Gdańsku?

Fani i fanki Lenny'ego Kravitza dość długo, gdyż aż 6 lat, czekali na powrót artysty z nowym albumem. Po wydaniu w 2018 roku krążka Rise Vibration muzyk zaprezentował płytę Blue Electric Light dopiero w maju 2024 roku.

To właśnie premiera nowego projektu stała się dla Kravitza okazją do wyruszenia w kolejną światową trasę koncertową. Ta już w samym 2024 roku dotarła do Polski - i to na dwa koncerty! Pierwszy występ Lenny'ego w naszym kraju od aż 5 lat odbył się w lipcu w Krakowie, a kolejny kilka dni później w Łodzi. Na tym jednak wizyty amerykańskiej ikony rocka w Polsce się nie skończyły. Muzyk powrócił nad Wisłę także rok temu, tym razem występując w marcu w Gliwicach - i zagra kolejny już raz u nas dosłownie za moment! Tym razem Lenny Kravitz zbierze publiczność w Ergo Arenie, położonej na ternie Gdańska i Sopotu już 16 lipca!

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Lenny Kravitz zmierza do Polski! Jakiej setlisty można się spodziewać na koncercie w Gdańsku?

Lenny nie zwalnia tempa i wciąż jest w trasie! Muzyk konsekwentnie dokumentuje życie w podróży i wrzuca zdjęcia na swoje konta na portalach społecznościowych. To w opisie jednego z nowszych Kravitz dał do zrozumienia, że w wolniejszych chwilach w autokarze pracuje nad nową muzyką! Artysta wprost wspomniał o następcy Blue Electric Light, dając do zrozumienia, że nowy, nadchodzący projekt jest już na etapie miksowania!

Tymczasem na trasie artysta nadal występuje z nieco starszym materiałem. Jakie kompozycje wybrzmiewają na trasie i jakiej w związku z tym setlisty może się spodziewać publiczność, która zbierze się w Gdańsku?

Lenny Kravitz na tegorocznych koncertach stawia na stałą, niezmieniającą się setlistę. Składa się ona z dziewiętnastu kompozycji i jednego utworu, śpiewanego na bis. Większość listy stanowią klasyki z kultowych krążków Mama Said oraz 5 - poniżej setlista, jaka najprawdopodobniej wybrzmi w Gdańsku:

Bring It On Dig In TK421 What the .... Are We Saying? Always on the Run Live Fields of Joy I Belong to You Stillness of Heart Believe Honey Beyond the 7th Sky Low The Chamber It Ain't Over 'Til It's Over Again American Woman Fly Away Are You Gonna Go My Way

Bis:

Let Love Rule

Oto 10 utworów, które artysta najczęściej gra na żywo: