Lenny Kravitz zmierza do Polski - i ujawnia, że pracuje nad nowym albumem! Jakiej setlisty można się spodziewać w Gdańsku?

Fani i fanki Lenny'ego Kravitza dość długo, gdyż aż 6 lat, czekali na powrót artysty z nowym albumem. Po wydaniu w 2018 roku krążka Rise Vibration muzyk zaprezentował płytę Blue Electric Light dopiero w maju 2024 roku.
To właśnie premiera nowego projektu stała się dla Kravitza okazją do wyruszenia w kolejną światową trasę koncertową. Ta już w samym 2024 roku dotarła do Polski - i to na dwa koncerty! Pierwszy występ Lenny'ego w naszym kraju od aż 5 lat odbył się w lipcu w Krakowie, a kolejny kilka dni później w Łodzi. Na tym jednak wizyty amerykańskiej ikony rocka w Polsce się nie skończyły. Muzyk powrócił nad Wisłę także rok temu, tym razem występując w marcu w Gliwicach - i zagra kolejny już raz u nas dosłownie za moment! Tym razem Lenny Kravitz zbierze publiczność w Ergo Arenie, położonej na ternie Gdańska i Sopotu już 16 lipca!
Lenny Kravitz zmierza do Polski! Jakiej setlisty można się spodziewać na koncercie w Gdańsku?
Lenny nie zwalnia tempa i wciąż jest w trasie! Muzyk konsekwentnie dokumentuje życie w podróży i wrzuca zdjęcia na swoje konta na portalach społecznościowych. To w opisie jednego z nowszych Kravitz dał do zrozumienia, że w wolniejszych chwilach w autokarze pracuje nad nową muzyką! Artysta wprost wspomniał o następcy Blue Electric Light, dając do zrozumienia, że nowy, nadchodzący projekt jest już na etapie miksowania!
Tymczasem na trasie artysta nadal występuje z nieco starszym materiałem. Jakie kompozycje wybrzmiewają na trasie i jakiej w związku z tym setlisty może się spodziewać publiczność, która zbierze się w Gdańsku?
Lenny Kravitz na tegorocznych koncertach stawia na stałą, niezmieniającą się setlistę. Składa się ona z dziewiętnastu kompozycji i jednego utworu, śpiewanego na bis. Większość listy stanowią klasyki z kultowych krążków Mama Said oraz 5 - poniżej setlista, jaka najprawdopodobniej wybrzmi w Gdańsku:
- Bring It On
- Dig In
- TK421
- What the .... Are We Saying?
- Always on the Run
- Live
- Fields of Joy
- I Belong to You
- Stillness of Heart
- Believe
- Honey
- Beyond the 7th Sky
- Low
- The Chamber
- It Ain't Over 'Til It's Over
- Again
- American Woman
- Fly Away
- Are You Gonna Go My Way
Bis:
- Let Love Rule
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