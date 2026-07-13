Live Aid to jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń wszech czasów. Te koncerty zapisały się w jego historii!

Samo Live Aid ma swoje korzenie w wydarzeniach, do których doszło w grudniu 1984 roku. To wtedy właśnie, absolutnie wstrząśnięty i przejęty obrazami epidemii głodu w Etiopii, które pojawiły się na całym świecie, Bon Geldof zdecydował się powołać do życia szczególny muzyczny projekt. Lider The Boomtown Rats zaprosił do współpracy najgorętsze muzyczne nazwiska tamtych czasów, by nagrać z nimi świąteczny singiel, dochód ze sprzedaży którego wsparłby potrzebujących z Afryki.

Efekty dwudniowych listopadowych sesji ujrzały światło dzienne 7 grudnia 1984 roku i bardzo szybko zachwyciły cały świat. Kompozycja Do They Know It's Christmas? osiągnęła kolosalny sukces, stała się numerem jeden w Wielkiej Brytanii i rzeczywiście zarobiła naprawdę dużo pieniędzy. Tych było jeszcze więcej po serii koncertów Band Aid na Wyspach - to z nich właśnie, zgodnie z legendą od Boya George'a, wziął się pomysł na organizację dużo większego wydarzenia.

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Czasem trzeba trochę oszukiwać, by osiągnąć swoje

W końcu Geldof przyznał, że to świetny pomysł - i zdecydował się go zrealizować z tak dużym rozmachem, jak tylko się da. Kluczowe dla artysty było, aby koncerty odbywały się jednocześnie... na dwóch kontynentach! Promotorzy, znając ideę projektu, szybko zabrali się do jego organizacji. O ile względom technicznym jakoś podołano, o tyle problematyczne okazało się być zebranie wykonawców. Zajmował się tym w dużej mierze sam Bob, który nie omieszkał uciekać się do oszustwa, by przekonywać innych do udziału w koncercie.

Gelodf wiedział, że musi uderzyć w sam środek ego swoich kolegów i koleżanek po fachu. Kłamał więc na przykład Davida Bowie, że jest już dogadany z Queen, więc to chyba oczywiste, że on również powinien w Live Aid wziąć udział. Nie było to oczywiście prawdą. Dziś już nie jest tajemnicą, że Freddie Mercury wahał się niemal do ostatniej chwili.

Jedno z muzycznych wydarzeń wszech czasów

W końcu koncert spod szyldu Live Aid zaplanowano na 13 lipca 1985 roku. To tego dnia na londyńskim Stadionie Wembley oraz równocześnie, na Stadionie JFK w Filadelfii odbyło się wydarzenie, o którym od kilku tygodni już mówił cały świat. W Wielkiej Brytanii stawiły się takie ikony, jak Status Quo, Ultravox, Elvis Costello, Sting wraz z Philem Collinsem i Branfordem Marsalisem, U2, Dire Straits, Queen, Elton John, a na finisz skład Band Aid. Kolejne występy były oczywiście zapowiadane przez prezenterów, a na publiczności na Wembley pojawili się nawet Książę (obecnie Król) Karol i księżna Diana.

Na JFK wystąpili zaś na przykład Madonna, Led Zeppelin, Black Sabbath, Joan Baez, Bryan Adams, Judas Priest, The Beach Boys, Eric Clapton czy w końcu sam Bob Dylan. Już po wszystkim media rozpisywały się o nieobecnych na scenach Live Aid m.in. Michaela Jacksona, Bruce'a Springsteena, Deep Purple, Prince'a, Billy'ego Joela czy jednej z gwiazd Band Aid, The Culture Club.

Dziś szacuje się, że Live Aid obejrzało około 1,9 miliarda ludzi na całym świecie, co stanowiło około 40% ówczesnej populacji. W ramach projektu zebrano, jak podaje się obecnie, nawet około 150 milionów euro. Oczywiście przy okazji wydarzenia nie obyło się bez kontrowersji, a te dotyczyły chociażby tego, gdzie dokładnie trafiły zebrane fundusze. Organizatorom zarzucono wspieranie etiopskiego rządu, który wykorzystał je nie tyle na walkę z głodem, co na zakup broni. Samemu Geldofowi po latach zarzucano działanie zgodnie z modelem tzw. "białego zbawcy", czyli uprzywilejowanego białego człowieka, który stara się wybawić z opresji kulturowego "dzikiego" z biedniejszej i gorzej rozwiniętej części świata. Pomimo tego wszystkiego Live Aid nadal uważa się na moment legendarny w historii muzyki, a występy, które odbyły się w jego ramach budzą ogromne emocje do dziś! W galerii znajdziesz nasz wybór 10 tych najsłynniejszych - i jeden bonus!

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